Blåmandag for bitcoin

Bitcoin-kursen var mandag ettermiddag ned med mer enn 4 prosent, til en hårsbredd over 61.000 dollar. Hovedårsaken var at Mt. Gox' bostyre fortalte at bitcoin og bitcoin cash stjålet fra kunder i 2014 skal tilbakebetales fra og med juli, noe som vil øke tilbudet av de digitale valutaene i markedet. Mt. Gox var i sin tid verdens største bitcoinbørs, med en markedsandel på mer enn 70 prosent. Selskapet gikk imidlertid konkurs, etter at hackere fikk med seg eiendeler med en samlet verdi på rundt 15 milliarder dollar i dag.

Spørreundersøkelser viser at investorenes holdning til bitcoin er blitt en god del kjøligere i den seneste tiden, etter hvert som håpet om «raske penger» gradvis svinner hen. Dagens kurs er lavere enn toppen i mars 2021.

Også i aksjemarkedet er det tegn på angst. CNNs «frykt og grådighet»-indeks ligger nå på 43, noe som signaliserer at «frykt» best beskriver investorenes følelser. Ved halv fem-tiden var Europas Stoxx 600-indeks og USAs S&P 500 likevel opp med henholdsvis 0,8 og 0,4 prosent.

Et problem er at Nvidia-kursen har sunket på en måte som inntil nylig var lite karakteristisk for aksjen. I forrige uke svekket den seg med 4 prosent, og på toppen kommer mandagens fall på 3,5 prosent. Investorer som bruker teknisk analyse trykker allerede på «selg»-knappen, idet ulike kursmønstre indikerer at halvlederprodusentens nedtur vil fortsette. Aksjen har en 8,1 prosent vekt i Nasdaq 100-indeksen og står for 6,8 prosent av S&P 500.

For øvrig blir dette en begivenhetsrik uke. Frankrikes første runde med nyvalg avholdes søndag, og meningsmålingene viser at Marine Le Pens parti Rassemblement National fremdeles er mest populært. På den politiske fronten kommer det også en debatt mellom president Joe Biden og Donald Trump. Den skal avholdes torsdag, og begge kandidatene har for tiden en oppslutning på rundt 41 prosent.