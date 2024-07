Vil hente 400 millioner

Edda Wind vurderer en rettet emisjon på 35 millioner euro til kurs 23,50 kroner pr. aksje, kommer det frem i en børsmelding etter stengetid. Sluttkursen tirsdag var 24,00 kroner, som tilsvarer en ørliten rabatt.

De tre største aksjonærene Wilhelmsen, John Fredriksens selskap Geveran Trading, og EPS Ventures har allerede forhåndstegnet seg for hele emisjonen. Dersom interessen er stor vil de tre største aksjonærene beskytte sine eierandeler.

DNB Markets, ABG Sundal, Danske Bank og Sparebank 1 Markets ble hyret inn som tilretteleggere for emisjonen.

Provenyet skal gå til å stabilisere likviditeten etter en periode med operasjonelle tilbakefall, heter det i meldingen.

Selskapet opplyste i mai måned at de slet med tekniske utfordringer, men så et godt marked fremover.

Tekniske utfordringer med landgangssystemene ombord førte til at tre skip midlertidig ble tatt ut av drift. De er nå tilbake og betjener sine kontrakter i henhold til avtalene.

Østensjø-gruppen solgte seg nylig helt ut av Edda Wind som førte til at Fredriksen ble største eier. Analytiker Roald Hartvigsen i Clarksons uttalte den gang at han trodde Edda Wind kunne bli avnotert, men at dette var helt avhengig av hvilken strategi John Fredriksen og Wilh. Wilhelmsen velger.