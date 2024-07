Cruise-fest på Wall Street

Cruiseoperatøren Carnival steg 8,7 prosent til 17,82 dollar pr. aksje etter det rapporterte tall for 2. kvartal som slo forventningene.

Selskapet rapporterte en inntjening pr. aksje (EPS) på 11 cent og en omsetning på 5,78 milliarder dollar. Ifølge data fra LSEG forventet analytikerne derimot en omsetning på 5,68 milliarder dollar og en EPS på minus 2 cent.

Carnival jekket også opp forventningene for inneværende år og adm. direktør Josh Weinstein sa selskapet har rekordhøye bestillingsvolumer for seilaser i 2025.

Det var dermed god stemning blant cruise-aksjene på Wall Street og rapporten sendte konkurrentene Norwegian Cruise Lines og Royal Caribbean opp henholdsvis 5,1 og 3,9 prosent.

S&P 500 steg tirsdag 0,4 prosent til 5.469,42 poeng. Ellers steg Nasdaq 1,3 prosent til 17.717,65 poeng, mens industritunge Dow Jones falt 0,8 prosent til 39.112,43 poeng.

Volatilitetsindeksen - VIX - falt 3,1 prosent til 12,92 poeng, mens tiårige amerikanske statsobligasjoner falt til 4,23 prosent.

Bevegelser

De store teknologiselskapene hadde god vind i seilene gjennom dagen. Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene), steg på børsen tirsdag:

Facebook steg 2,3 prosent til 510,60 dollar.

Amazon steg 0,4 prosent til 186,34 dollar.

Apple steg 0,4 prosent til 209,07 dollar.

Netflix steg 0,5 prosent til 672,41 dollar.

Alphabet steg 2,6 prosent til 185,58 dollar.

Databrikkeselskapet Nvidia reverserte tre strake dager med tap og steg 6,8 prosent til 126,09 dollar pr. aksje. De seneste tre handelsdagene tapte Nvidia mer i markedsverdi enn noe annet selskap har gjort i en tilsvarende periode tidligere. Dersom man måler fra toppen intradag torsdag, hadde over 500 milliarder dollar gått opp i røyk i løpet av perioden. Det er nesten hele verdien av Tesla.

Solaksjen SolarEdge falt nær 21 prosent etter det meldte om betalingsproblemer fra en kunde. Totalt dreier det seg om 11,4 millioner dollar i utestående beløp.

Bassengprodusenten Pool Corp. falt 8,0 prosent til 310,74 dollar pr. aksje etter det nedjusterte guidingen for inneværende år grunnet lavere etterspørsel. Selskapet er forøvrig verdens største innen salg av basseng og tilbehør.

Elbilaksjen Rivian steg 8,6 prosent etter at Guggenheim tok opp dekning på aksjen med en kjøpsanbefaling. Investeringsselskapet ser at selskapet brenner mindre kontanter enn tidligere, samt at de har oppnådd marginekspansjon.

Spirit Aerosystems, som produserer sentrale deler i flymaskiner, falt 4,0 prosent til 31,76 dollar pr. aksje etter en Bloomberg-artikkel som hevder at Boeing vil tilby Spirit aksjer ovenfor kontanter i oppkjøpsavtalen. Budet fra Boeing verdsatte selskapet til 35 dollar pr. aksje.

Olje og krypto

Brent-oljen (spot) falt 1,2 prosent til 84,12 dollar pr. fat, mens WTI-olje tikket ned 1,2 prosent til 80,61 dollar pr.fat.

Ved stengetid på Wall Street handles Bitcoin opp 2,7 prosent til 61.072,72 dollar pr. coin, mens Ethereum handles opp 1,9 prosent til 3.414,50 dollar pr.coin.