Verdiene kraftig opp: – Dette året er mye bedre

Globale fusjoner og oppkjøp (M&A) har passert 1.500 milliarder dollar i første halvår, melder Financial Times og viser til beregninger fra London Stock Exchange Group. Det tilsvarer en vekst på 22 prosent fra samme periode i fjor.

Utviklingen er drevet av store oppkjøp i USA og større sammenslåinger. For avtaler til en verdi av minst 10 milliarder dollar var det en vekst på hele 70 prosent i første halvår, viser tallene.

Det totale antallet transaksjoner derimot, er ned 25 prosent – til det laveste nivået på fire år.

– Dette året er mye bedre for M&A enn fjoråret, sier Anu Aiyengar, global leder for M&A hos JPMorgan, til avisen. Hun poengterer samtidig at fjoråret var et tøft år.

Da falt aktiviteten innen oppkjøp og fusjoner til det laveste nivået på ti år, påvirket av høyere renter, ifølge FT.

USA i front

I USA har verdien av fusjoner og oppkjøp økt med 43 prosent til 796 milliarder dollar i første halvår.

Det amerikanske markedet har med andre ord stått for mer enn halvparten av den globale M&A-aktiviteten hittil i år.

I Europa har det også vært en vekst på 43 prosent i første halvår, mens det i Asia og Stillehavsområdet har vært et fall på 21 prosent, ifølge avisen.

En av enkeltavtalene som har trukket opp totalen, var amerikanske ConocoPhillips' kjøp av Marathon Oil for 22,5 milliarder dollar.

Energisektoren var forøvrig den med størst M&A-aktivitet i første halvår, foran teknologisektoren.