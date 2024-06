ConocoPhillips kjøper Marathon Oil, bekreftes det onsdag, etter at det tidligere verserte spekulasjoner om langt fremskredne samtaler om en avtale.

Partene har inngått en endelig avtale som verdsetter Marathon Oil til 22,5 milliarder dollar, eller cirka 237 milliarder kroner, inkludert gjeld på 5,4 milliarder dollar.

Marathon Oil-aksjonærene mottar 0,2550 aksjer i ConocoPhillips for hver Marathon-aksje de eier. Dette utgjør en 14,7 prosents premie sammenlignet med Marathon Oil-aksjens sluttkurs tirsdag.

Tidligere onsdag meldte Financial Times at en avtale virket å være nært forestående, men det ble poengtert at det fortsatt var en risiko for at samtalene brøt sammen eller at en tredje aktør kuppet ConocoPhillips kjøpsplaner. Ifølge avisens kilder har både ConocoPhillips og den mindre konkurrenten Devon Energy snust på Marathon i flere uker.

Umiddelbart innvannende

I en pressemelding onsdag opplyser ConocoPhillips at Marathon Oil-kjøpet ventes å være umiddelbart innvannende for inntjening, kontantstrøm og utbytte, med «betydelig» synergipotensial.

Selskapet estimerer å oppnå besparelser på minst 500 millioner dollar det første hele året etter at kjøpet er sluttført.

I tillegg til eiendeler i Texas, Oklahoma, Nord-Dakota og Permian-bassenget har Marathon Oil også virksomhet i Ekvatorial-Guinea.

ConocoPhillips bemerker at oppkjøpet tilfører selskapet areal som er «svært komplementært» til selskapets eksisterende portefølje på land i USA, med mer enn to milliarder fat med ressurser.

– For mange aktører

Med en markedsverdi på rundt 139 milliarder dollar er ConocoPhillips verdens største uavhengige oljeprodusent. Marathon Oil-oppkjøpet blir selskapets største siden det overtok Concho Resources for 10 milliarder dollar i 2020.

FT viser videre til uttalelser fra ConocoPhillips-sjef Ryan Lance, som i mars sa at konsolidering var «den rette ting å gjøre for vår bransje».

«Bransjen vår trenger konsolidering. Det er for mange aktører,» sa han i et intervju med CNBC.

I løpet av det seneste halvåret har det også vært en rekke større avtaler i USAs energisektor. Blant annet har ExxonMobil lagt 60 milliarder dollar på bordet for Pioneer Natural Resources, mens Chevron har hostet opp 53 milliarder dollar for oljekonkurrenten Hess. Videre har Diamondback Energy og Endeavor Energy Resources avtalt en fusjon til rundt 26 milliarder dollar , mens Occidental Petroleum har betalt 12 milliarder dollar for CrownRock.

ConocoPhillips venter å sluttføre sitt Marathon-oppkjøp i fjerde kvartal i år.