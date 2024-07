Har doblet egenkapitalen som investor

Peter Hermanrud ble i en årrekke kåret til Norges beste aksjestrateg av tidsskriftet Kapital, før han begynte å investere på egenhånd. Det har han gjort svært godt og i høst oppga han avkastningen til 70 prosent.

Ved utgangen av 2021, det samme året som Hermanrud takket for seg i SpareBank 1 Markets, var egenkapitalen i hans investeringsselskap First Partners Holding 5 på 73 millioner kroner. Nå er fjorårstallene klare, og de viser en dobling av egenkapitalen siden den gang.

Ved slutten av 2023 var den nemlig rett over 153 millioner kroner, opp fra drøye 122 millioner kroner i 2022.

Hermanrud fikk et overskudd på 34,2 millioner, en god økning fra 23,4 og 17,5 millioner i 2022 og 2021. Investoren tok et tilleggsutbytte på 3,2 millioner og resten gikk til egenkapitalen. Kortsiktig gjeld i First Partners Holding 5 er på rett i underkant av 31 millioner kroner.

First Partners Holding 5 (Mill. kr) 2023 2022 Driftsinntekter 34,8 0 Driftsresultat 33,9 −0,54

Årsresultat 34,2 23,4 Egenkapital 153,3 122,3 Det opplyses i rapporten at netto resultat fra verdipapirporteføljen er klassifisert som driftsinntekter fra 2023.

200 mill. i aksjer

Den synlige aksjeporteføljen er ifølge tjenesten Holdings på rett under 200 millioner kroner med den svenske hotellkjeden Scandic og den norske halvlederprodusenten Nordic Semiconductor som største posisjoner.

Han har også eierposter i Elmera, Protector Forsikring og Kid, samt svenske aksjer som Nilörngruppen og Dustin.

I april skrev Finansavisen at gjennomsnittlig avkastning i hans seks største investeringer hittil i år er på 27 prosent. Til sammenligning har Oslo Børs' hovedindeks klatret 5 prosent. Fem av de seks største investeringene hadde da levert tosifret prosentvis avkastning så langt i 2024.

På spørsmål om han så for seg så god avkastning da han begynte, var Hermanrud klokkeklar.

«Nei, ikke i det hele tatt», sa Hermanrud, som kunne melde om en god start på inneværende år i aksjemarkedet og at han var fullt ut investert i aksjer.

Finansavisen har ikke lykkes med å få tak i Peter Hermanrud for kommentarer til tallene søndag formiddag.