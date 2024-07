Shipping-fall på Oslo Børs - Fredriksen-rederi ned over 4 prosent

Saken oppdatert 14:42.

Hovedindeksen på Oslo Børs er opp 0,3 prosent mandag og ligger på 1.427,15 poeng.

Blant de toneangivende europeiske børsene stiger tyske Dax 0,5 prosent og britiske FTSE100 0,3 prosent, mens franske CAC40 stiger 1,6 prosent i etterkant av første runde i nyvalget til parlamentet.

Olje

Brent oljen med august-levering står i 85,24 dollar fatet, opp 0,27 prosent siden midnatt. Til sammenligning handlet den til 86,37 dollar ved børsslutt fredag. Nordsjøoljen har dermed lagt bak seg en juni-måned med rundt 5 prosent stigning. WTI-oljen handles til 81,76 dollar pr. fat, som tilsvarer en oppgang på 0,27 prosent siden midnatt.

Equinor stiger 0,3 prosent til 304,65 kroner aksjen, mens Aker BP stiger 1,2 prosent til 275,40 kroner pr. aksje. Vår Energi øker med 0,85 prosent til 38,04 kroner aksjen etter å ha forlenget gassavtale med giganten Eni og skal levere naturgass frem til 2036.

Shipping faller

John Fredriksens Frontline faller 4,3 prosent til 267,80 kroner, ned fra litt over 300 kroner aksjen ved inngangen til Juni. Selskapet betalte 13 juni et kvartalsutbytte på 0,62 dollar pr. aksje, mot konsenusforventningen på 0,60 dollar. «Med god visibilitet på inntjeningen fremover har styret valgt å gi aksjonærene hele netto inntjening for første kvartal, sa John Fredriksens tanksjef Lars H. Barstad til Finansavisen i slutten av mai.