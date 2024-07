Kongsberg fortsetter rakettveksten, steg 3,6 prosent på Oslo Børs - er opp over 90 prosent hittil i år

Hovedindeksen ved Oslo Børs endte mandag opp 0,4 prosent til 1.428,29. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 4,3 milliarder kroner.

Olje

August kontrakten for Brent-oljen sto ved børsslutt i 85,41 dollar fatet noe som tilsier en oppgang på 0,5 prosent for dagen. WTI-oljen handles til 81,92 dollar pr. fat, som tilsvarer en oppgang på 0,47 prosent siden midnatt.

Equinor endte mandagen opp 0,5 prosent til 305,50 kroner aksjen, mens Aker BP steg 1,2 prosent til 275,40 kroner . Vår Energi la på seg 1,1 prosent til 38,13 kroner aksjen etter å ha forlenget gassavtale med giganten Eni og skal levere naturgass frem til 2036.

Kongsberg Gruppen endte børsdagen opp 3,6 prosent som dagens tredje mest omsatte aksje, etter at Danske Bank nesten dobler kursmålet til nesten 1500 kroner pr. aksje fra tidligere 820 kroner. Hittil i år er selskapet opp over 90 prosent.

Fredag sikret selskapet seg en ny stor kontrakt på 4,8 milliarder kroner ved at regjeringen har bestilt nye NASAMS luftvernsystemer. Etter selskapets kapitalmarkedsdag har meglerhuset gått gjennom selskapets historikk for å slå guidingen sin, og funnet at selskapet slår målene sine i gjennomsnitt med 26 prosent, ifølge TDN Direkt.

Shipping falt

Shipping har hatt en tung dag på børs hvor John Fredriksens Frontline falt over 6 prosent til 262,50 kroner.

Ifølge Pareto Securities fortsetter svakheten i råoljetankmarkedene, uten tegn til bedring. VLCC-er har tatt suezmax-laster, og suezmax-skip har på sin side gått inn i produkttank-markedene. Aframax-markedet opplever også svake forhold. LR-rater holder seg stabile, men aktiviteten er begrenset.

Hafnia falt 3 prosent, Stolt-Nielsen endte ned 3,4 prosent, bilfraktrederiet Höegh Autoliners endte ned 3,5 prosent, mens MPC Container Ships falt 2,1 prosent.

Boligselskapet Selvaag Bolig solgte boliger for 1,6 milliarder kroner i andre kvartal som er ny rekord for selskapet fremkom det i en børsmelding mandag. Totalt solgte de 235 boliger i kvartalet. Kursen endte opp 3,1 prosent til 38,15 kroner.

Carnegie har nedgradert Orkla fra hold til salg. Kursmålet er nedjustert fra 79 kroner pr. aksje til 71 kroner aksjen. Meglerhuset mener de to avtalene som er gjort de siste ni månedene er mindre enn imponerende, der salget av Lilleborg og delsalget av OFI ble gjort til lavere multipler enn meglerhusets estimater, ifølge TDN Direkt. Aksjen falt mandag med 1,6 prosent til 84,40 kroner.

Skandia Greenpower kjøper opp strømselskapet Motkraft til 36,5 millioner kroner. Aksjen føk mandag opp 10 prosent til 93 øre.