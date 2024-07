Jubel på Paris-børsen

Paris-børsen har svingt kraftig, etter at president Emmanuel Macron i mai skrev ut nye parlamentsvalg. En frykt var at en koalisjon av partier på venstresiden ville vinne, men det endte med at Marine Le Pens konservative Rassemblement National (RN) fikk klart størst oppslutning. Reaksjonen i markedet var positiv, og ved firetiden mandag var Frankrikes CAC 40-indeks opp med nesten 2 prosent.

Franske våpenprodusenter er blitt særlig hardt rammet av Macrons politiske nederlag, ettersom både sosialistene og RN er skeptiske til ytterligere opptrapping av krigen mot Russland. En mulighet er imidlertid at presidenten før den avgjørende valgrunden danner allianser som er mer innstilt på våpenkjøp, og mandag fikk de største franske produsentene, Thales og Dassault Aviation, kursløft på 1–2 prosent.

Paradoksalt var en annen våpenaksje, BAE Systems, den nest verste taperen i Euro Stoxx-indeksen, med et kursfall på rundt 3 prosent. Selskapet er Storbritannias største industrikonsern og Europas største produsent av krigsutstyr. Det avholdes britiske partlamentsvalg torsdag, og meningsmålingene signaliserer at Labour vil ta over kontrollen i underhuset, etter 14 år med mindretall. Partiet ventes imidlertid ikke å endre Storbritannias forsvarspolitikk.

I USA var det flere tegn på sprekker i AI- og halvlederboblen, og ved firetiden var Arm Holdings, Advanced Micro Devices, Super Micro Computer og Micron Technology ned med 3–7 prosent, mens nedturen for Nvidia og Intel var henholdsvis 3 og 1 prosent. Nvidias børsverdi har nå krympet med 15 prosent på mindre enn to uker.

For øvrig fikk Boeing et kursløft på 2 prosent. Den amerikanske flyprodusenten har slitt med dårlig håndarbeid, defekter og ulykker, delvis som følge av at underleverandøren Spirit AeroSystems har slurvet. Nå har Boeing bestemt seg for å løse problemet ved å kjøpe Spirit for 4,7 milliarder dollar i aksjer. Underleverandøren var lenge del av Boeings egen virksomhet, men ble skilt ut i 2005.