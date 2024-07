I 19:30-tiden har Nasdaq-indeksen steget 0,54 prosent og står i 17.975,65 poeng mens Dow Jones faller 0,05 prosent til 39.149,64 poeng. S&P 500 stiger 0,24 prosent til 5.488,08 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,448 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, står i 11,91, ned 2,5 prosent.

Ledige stillinger i USA (JOLTS) havnet på 8,14 millioner i mai, mot ventet 7,91 millioner. Det er en økning på 221.000 fra sist måned, hvorav 179.000 av jobbene var offentlige/statlige stillinger. I den private sektoren var det en økning i ledige stillinger fra 701.300 til 705.500 jobber.

Nvidia faller 0,83 prosent til 123,27 dollar, samtidig som Bank of America gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Tesla

Høyt oppe på vinnerlisten finner vi Tesla, som stiger 8,6 prosent til 227,98 dollar etter at selskapet har vært ute med en salgsoppdatering. Tesla opplyste at det leverte 443.956 kjøretøy i løpet av andre kvartal, noe som er en nedgang på 4,7 prosent fra året før, men likevel 1,8 prosent bedre enn FactSet-konsensus på 436.000 kjøretøy.

Aksjetips

S&P 500 steg 3,5 prosent i løpet av i juni, og har notert seg for flere rekordnoteringer på Wall Street i løpet av perioden. Syv av de siste åtte månedene har faktisk S&P 500 endt i pluss. I begynnelsen av juli oppdaterer JPMorgan sin Analyst Focus-liste, som inkluderer deres beste aksjetips hensyntatt vekst, omsetning og verdi. Anbefalingene finner du her.



«De fleste børsindeksene i Asia endte ned tirsdag, noe som betyr at det er liten drahjelp fra den regionen i dag. Oppturen på Wall Street i går var ikke bredt basert, noe som indikerer at bare et fåtall aksjer eller sektorer bidro til oppgangen. Dette kan isolert sett være negativt, da det kan indikere at markedets oppgang ikke er like robust eller bærekraftig», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.