Beryl fillerister forsikringsaksjer

Skuffende inflasjonstall bidro til å senke europeiske børsindekser tirsdag. I juni utgjorde eurosonens årlige konsumprisveksten 2,9 prosent, ekskludert energi og matvarer. Kjerneinflasjonen var uendret fra mai, mens økonomene hadde ventet et fall til 2,8 prosent. Så sent som i april var nivået 2,7 prosent.

Også Ifo Institutes nye rapport skapte pessimisme. En indeks for klimaet i Tysklands næringsliv sank til 88,6 i forrige måned, fra 89,3 i mai. En økning til 89,7 var ventet.

En tredje faktor var orkanen Beryl, som har herjet vilt i Karibia. De resulterende ødeleggelsene kommer til å koste en del forsikringsselskaper dyrt, og både Hannover Re og Münich Re fikk kursfall på 4 prosent. Begge driver med «reforsikring», noe som betyr at andre forsikringsselskaper betaler dem for å dekke uvanlig store erstatningskrav, for eksempel i forbindelse med naturkatastrofer.

I Frankrike sank Michelin-kursen med rundt 4 prosent. Ledelsen varslet mandag kveld at årets omsetningsfall kan bli verre enn den tidligere prognosen på 0–2 prosent. Hovedårsaken er at dekkprodusenten nå fokuserer mer på den mest lukrative delen av markedet, og lar kineserne ta seg av billigsegmentet. Deutsche Bank, Citigroup og UBS liker strategien og opprettholdt sin kjøpsanbefaling.

For øvrig kan man begynne å lure på prisingen av «vekstaksjer» uten vekst. I andre kvartal leverte Tesla 443.956 biler, noe som var 4,8 prosent mindre enn i samme periode året før. Analytikerne hadde imidlertid sett for seg et fall til 439.000, og ved firetiden var aksjen opp med 9 prosent.

Det er imidlertid ikke bare Teslas volumer som synker, men også prisen pr. kjøretøy – noe som innebærer at topplinjen rammes ekstra hardt. Dette var åpenbart i første kvartal, da leveransene sank med 8,5 prosent, samtidig som topplinjen krympet med 13 prosent. Inntjeningseffekten ble enda mer dramatisk, idet resultatet pr. aksje ble mer enn halvert fra første kvartal 2023.