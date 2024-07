Sjefer og ledere hos Volkswagen har mistet privilegiet av å kunne disponere en Porsche som firmabil. Det melder tyske Bild.

Rundt 200 sjefer i konsernet, alle basert i Wolfsburg, er rammet. Tidligere har sjefene kunne disponere to biler fra mesteparten av Volkswagen-konsernet, som blant annet inkluderer Audi, Skoda og Seat. Fremover vil kun styremedlemmer hos Volkswagen og sjefer hos Porsche kunne disponere luksusbilen som firmabil.

En kilde sier til Bild at sjefene ofte kjører sine Porsche-firmabiler bare et par tusen kilometer, før de returneres i «nedslitt» tilstand, noe Volkswagen ikke lenger kan tillate.

Sinte ledere saksøker

Tiltaket er en del av et utstrakt kostnadsbesparelsesprogram innført av det tyske bilkonsernet ved utgangen av fjoråret. Totalt skal opptil 10 milliarder euro spares, blant annet gjennom å redusere antall ansatte.

Sjefene som mister Porsche-priviliegiet er åpenbart misfornøyd, ettersom det ifølge Bild er levert søksmål fra flere titalls av sjefene til Braunschweig-domstolen rettet mot tiltaket.

Et styremedlem hos Volkswagen, som for øvrig beholder sitt Porsche-privilegium, viser liten forståelse for misnøyen:

«Ledere som absolutt ønsker å kjøre en Porsche har råd til en privat».