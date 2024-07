Tesla stiger videre på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Dow Jones, Nasdaq og S&P 500 gått opp 0,1 prosent.

Oppdatert klokken 18.00: Dow Jones er ned 0,2 prosent mens S&P 500 og Nasdaq er opp henholdsvis 0,3 prosent og 0,6 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,40 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,8 prosent til 12,12.

Nvidia stiger 3,5 prosent etter en rød start på dagen.

Tesla

Tirsdag steg Tesla-aksjen over ti prosent etter at selskapet var ute med en salgsoppdatering. Tesla leverte 443.956 kjøretøy i løpet av andre kvartal, noe som er en nedgang på 4,7 prosent fra året før, men likevel 1,8 prosent bedre enn FactSet-konsensus på 436.000 kjøretøy.

Onsdag stiger aksjen ytterligere 5,8 prosent.

Makro

Det ble skapt 150.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i juni, viser nye tall fra ADP Research Institute onsdag. Dette var noe under forventningene i forkant – og er det laveste nivået på fem måneder. Ifølge Trading Economics var det ventet en sysselsettingsvekst på 160.000 i privat sektor i forrige måned.

Dagens jobless claims-tall fra USAs arbeidsdepartement viser at 238.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 29. juni. Uken før var tallet 234.000. På forhånd var det ventet et antall nå på 235.000, ifølge Trading Economics.