Det ble skapt 150.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i juni, viser nye tall fra ADP Research Institute onsdag. Dette var noe under forventningene i forkant – og er det laveste nivået på fem måneder.

Ifølge Trading Economics var det ventet en sysselsettingsvekst på 160.000 i privat sektor i forrige måned.

For en måned siden viste sysselsettingstallene for mai en vekst på 152.000 jobber, langt under forventningen på 175.000. Nå er tallet oppjustert til 157.000.

Lønnsveksten i juni var på 4,9 prosent på årsbasis, mot 5,0 prosent i mai. For folk som byttet jobb, var lønnsveksten på 7,7 prosent, mot 7,8 prosent måneden før, ifølge ADP.



«Jobbveksten har vært solid, men ikke bredt basert. Hadde det ikke vært for et oppsving i ansettelsene innen fritid og gjestfrihet, ville juni ha vært en nedslående måned,» kommenterer Nela Richardson, sjeføkonom i ADP.

«Månedens viktigste»

Førstkommende fredag kommer U.S. Bureau of Labor Statistics' arbeidsmarkedsrapport for juni, med det som typisk omtales som «månedens viktigste nøkkeltall» – sysselsettingsveksten utenfor landbruket i USA.

Konsensus peker mot en sysselsettingsvekst på 190.000, ned fra 272.000 i mai, og en arbeidsledighetsrate på 4,0 prosent, uendret fra måneden før.

Mai-tallet på 272.000 var forøvrig mye høyere enn ventet.

Nasjonaldag gir fremskynding

Onsdag ettermiddag er det også kommet tall for førstegangssøkende til ledighetstrygd. Disse publiseres vanligvis på torsdager, men torsdag denne uken er det nasjonaldagsfeiring i USA, og markedene holder derfor stengt.

Dagens jobless claims-tall fra USAs arbeidsdepartement viser at 238.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 29. juni. Uken før var tallet 234.000.

På forhånd var det ventet et antall nå på 235.000, ifølge Trading Economics.

Antallet amerikanere som fortsetter å motta dagpenger – continuing claims – økte til 1.858.000 pr. 22. juni, fra 1.832.000 uken før. På forhånd var det her ventet en mindre økning, til 1.840.000.

Største kutt siden corona

Onsdag viser også tall fra det private arbeidsformidlingsselskapet Challenger, Gray & Christmas at USA-baserte selskaper i mai kunngjorde planer om å kutte 48.786 stillinger, en nedgang på 23,6 prosent fra måneden før – men en oppgang på 19,8 prosent fra juni i fjor.

Tallet er det høyeste for juni siden coronaåret 2020. Ekskludert denne oppføringen på 170.219 jobbkutt er årets juni-tall det høyeste siden 2009, ifølge Trading Economics.

Hittil i år har amerikanske bedrifter varslet kutt av 434.645 jobber, 5,1 prosent færre enn i første halvår i fjor.