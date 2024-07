Flyaksje stuper

(Saken oppdateres)

Pilen peker svakt ned på Oslo Børs torsdag. Ved åpning står hovedindeksen i 1.426,75 poeng, ned 0,1 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 86,75 dollar, ned 0,4 prosent. Equinor faller 0,1 prosent til 305,35 kroner, mens Aker BP faller 0,1 prosent til 274,60 kroner.

Aker BioMarines storsalg av Feed Ingredients sørger for 3,9 milliarder kroner i utbytte rett til aksjonærenes lommer.

Sjømatanalytiker Ola Trovatn i DNB Markets spådde Aker BioMarine opp mellom 13 til 18 prosent på nyheten. Fasit ved åpning er en oppgang på 7,8 prosent til 90,50 kroner.

Norwegian nedjusterer driftsresultatet for 2024 kraftig. Høyere pilotlønninger, forsinkede flyleveringer samt svakere etterspørsel og kronekurs er grunnen. Guidingen er endret fra tidligere 2,5 og 3,2 milliarder til nå mellom 2,1 og 2,6 milliarder, ifølge en børsmelding torsdag morgen. Aksjen faller 15,6 prosent til 10,80 kroner.

Konkurrenten Norse stiger 9,6 prosent til 4,32 kroner. Siste uken er den likevel ned over 30,0 prosent.

Konsernsjef Mikael Skov i Hafnia har onsdag solgt 1 million aksjer i selskapet til kurs 87,78 kroner pr. aksje. Aksjen faller 1,3 prosent til 86,35 kroner.

Barclays høyner kursmålet på Norsk Hydro til 89 kroner pr. aksje, fra 85 kroner. Aksjen stiger 0,7 prosent til 68,10 kroner.

ABG Sundal Collier oppjusterer sitt kursmål på Scatec til 95 kroner fra 90 kroner pr. aksje, og gjentar en kjøpsanbefaling. Aksjen klatrer 0,6 prosent til 83,45 kroner.

Goldman Sachs oppjusterer kursmålet på hydrogenaksjen NEL til 6,4 kroner pr. aksje, fra 6,2 kroner. Aksjen stiger 2,0 prosent til 6,12 kroner.

EMGS har sikret forhåndsfinansiering verdt 1,4 milliarder dollar knyttet til en multiklientundersøkelse i Nordsjøen, ifølge en børsmelding torsdag. Aksjen stiger 2,1 prosent til 2,66 kroner.

I påvente av en domsbeslutning i Italia, besluttet Oslo Børs og EAM Solar å innføre børspause i handelen torsdag. I går solgte styreleder Victor E. Jacobsen aksjer for 3,4 millioner kroner, etter at aksjen gikk over 100 prosent.