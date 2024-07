Norwegian varsler en kraftig motvind.

I en en markedsoppdatering torsdag morgen varsler flyselskapet om kraftig nedjustering av driftsresultatet for 2024. I forbindelse med fremleggelse av tall for første kvartal ble det lagt frem prognoser om et driftsresultat på mellom 2,5 og 3,2 milliarder kroner for 2024. Disse tallene inkluderte ikke Widerøe.

Nå forventer selskapet et driftsresultat for året mellom 2,1 og 2,6 milliarder, inkludert Widerøe.

Dette skyldes hovedsakelig svakere etterspørsel i andre kvartal, høyere enn forventet lønnsoppgjør, forsinkede fly fra Boeing og svakere krone. Når fly fra Boeing forsinkes tvinges Norwegian til å leie inn kapasitet fra andre.

Ifølge analytikerne i ABG kommer konsensusestimatene til å kuttes kraftig for Norwegian. De venter et kursfall på 10 prosent i torsdagens handel, ifølge en oppdatering til kundene.

Trafikktall

Sammen med resultatvarselet kom trafikktall for juni. Norwegian fløy 2,25 millioner passasjerer, mens Widerøe hadde 346.747 passasjerer. Totalt var det rundt 2,6 millioner som fløy med Norwegian-gruppen i juni.

I mai fløy gruppen 2,5 millioner passasjerer.

Sammenlignet med fjoråret tilsvarer dette en økning på 11 prosent for Norwegian, mens Widerøe hadde en økning på 6 prosent.

Kapasiteten (ASK) var 3.706 millioner setekilometer, opp 18 prosent fra samme periode i fjor. Faktisk passasjertrafikk (RPK) var 3.126 millioner setekilometer, en økning på 16 prosent fra juni 2023.