Flatt på Oslo Børs: Røkke-aksje til værs på milliardavtale

Det er tilnærmet flatt på Oslo Børs i ettermiddagstimene torsdag. Hovedindeksen veksler mellom små opp- og nedganger i 15-tiden.

Oljeprisene trekker nedover. Augustkontrakten for Brent-oljen er ned 0,6 prosent til rundt 86,90 dollar fatet. Ved børsslutt onsdag lå den rundt 86,50 dollar. Den amerikanske WTI-oljen er torsdag ned 0,6 prosent til 83,40 dollar pr. fat.

Equinor er opp 0,2 prosent, Aker BP er ned 0,2 prosent, og Vår Energi er ned 1,2 prosent.

Mest omsatt så langt torsdag er flyselskapet Norwegian , som faller hele 17,3 prosent. Selskapet har fremlagt trafikktall for juni, som viser at selskapet fraktet 2,6 millioner passasjerer, men også nedjustert guidingen for inneværende år. Driftsresultatet ventes nå til 2,1–2,6 milliarder kroner, mot tidligere 2,5–3,2 milliarder. Blant årsakene til nedjusteringen er svakere etterspørsel i andre kvartal, høyere lønnsoppgjør enn ventet for piloter, Boeing-forsinkelser og en svakere norsk krone.

«Mer salt i såret,» konkluderer analytikerne i ABG Sundal Collier etter resultatvarselet.

DOF Group er også høyt i omsetningstoppen. Tidligere denne uken meldte offshorerederiet om kjøpet av Maersk Supply Services . I ettertid har DOF-ledelsen varslet økt utbyttekapasitet , og analytikere har reagert positivt. Etter oppgangen på 5,8 prosent onsdag, er DOF-aksjen ned 2,3 prosent torsdag.

Kjell Inge Røkke-selskapet Aker BioMarine meldte sent onsdag om en avtale med American Industrial Partners (AIP) og Aker Capital om å selge eierskapet i Feed Ingredients-virksomheten til en verdsettelse på rundt 6,3 milliarder kroner. Overtagende part er et nytt selskap der AIP vil eie 60 prosent og Aker Capital resten. Etter sluttføring venter Aker BioMarine-ledelsen å kunne utbetale et ekstraordinært utbytte på mellom 35 og 45 kroner. Det vil kunne bety mellom 2,4 og 3,1 milliarder kroner inn på konto for Aker.

Salget av dyrefôrvirksomheten var ifølge DNB Markets ventet å utløse kraftig kursoppgang for Aker BioMarine torsdag. Torsdag ettermiddag er aksjen opp 6,9 prosent til 89,80 kroner.