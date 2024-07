Hovedindeksen ved Oslo Børs falt torsdag 0,17 prosent til 1.425,84. I store deler av dagen vekslet den mellom marginale fall og oppganger. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 4 milliarder kroner.

Oljeprisene falt idet Børsen stengte. Augustkontrakten for Brent-oljen var ned 0,2 prosent til 87,15 dollar fatet, mot 86,50 dollar på samme tid onsdag. Den amerikanske WTI-oljen var ned 0,3 prosent til 83,63 dollar pr. fat.

Equinor steg 0,2 prosent til 306,40 kroner, Aker BP falt 0,2 prosent til 274,60 kroner, og Vår Energi falt 1,4 prosent til 37,48 kroner.

DNB Markets har nedjustert anbefalingen for Aker BP fra «kjøp» til «hold» og gjentatt kursmålet på 290 kroner etter selskapets produksjonsoppdatering onsdag.

Norwegian stjal overskriftene med sine trafikktall for juni og en nedjustering av årets resultatprognoser. Dette sendte flyaksjen ned hele 16,4 prosent til 10,70 kroner, og aksjen var Oslo Børs' klart mest omsatte.

Dette er flyaksjens største kursfall siden mai 2021 – og ingen annen aksje falt mer enn Norwegian på Oslo Børs torsdag.

I resultatvarselet antyder Norwegian nå et driftsresultat på 2,1–2,6 milliarder kroner i år, mot et tidligere guidingintervall på 2,5–3,2 milliarder. Svakere etterspørsel i andre kvartal, høyere lønnsoppgjør enn ventet for piloter, Boeing-forsinkelser samt en svakere norsk krone trekkes frem som årsaker til nedjusteringen.

«Mer salt i såret,» konkluderer analytikerne i ABG Sundal Collier etter resultatvarselet, mens Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea, synes aksjen fortsatt ser attraktiv ut.

DOF Group markerte seg også høyt i omsetningstoppen. Tidligere denne uken meldte offshorerederiet om kjøpet av Maersk Supply Services . I ettertid har DOF-ledelsen varslet økt utbyttekapasitet , og analytikere har reagert positivt. Etter oppgangen på 5,8 prosent onsdag, falt DOF-aksjen tilbake 3,0 prosent til 101,00 kroner torsdag.

Kjell Inge Røkke-selskapet Aker BioMarine har inngått en avtale med American Industrial Partners (AIP) og Aker Capital om å selge eierskapet i Feed Ingredients-virksomheten til en verdsettelse på rundt 6,3 milliarder kroner. Overtagende part er et nytt selskap der AIP vil eie 60 prosent og Aker Capital resten. Etter sluttføring venter Aker BioMarine-ledelsen å kunne utbetale et ekstraordinært utbytte på mellom 35 og 45 kroner.

Aker BioMarine-aksjen endte opp 4,3 prosent til 87,60 kroner. På det høyeste var aksjen oppe i 94,00 kroner.

Akastor , en annen Røkke-aksje, falt 1,6 prosent til 15,74 kroner. Det etter at SEB har oppjustert kursmålet til 22 kroner.

Andfjord Salmon endte opp 1,6 prosent til 31,80 kroner. Oppdrettsselskapet har meldt om raskere fremskritt enn ventet i utviklingen av vannveier som skal gi ferskt sjøvann til bassengene ved selskapets landbaserte anlegg på Kvalnes.

Forøvrig var det flere shippingaksjer som trakk ned på Oslo Børs torsdag.

Innen tank falt Frontline 2,0 prosent til 263,00 kroner og Hafnia 1,1 prosent til 86,50 kroner. Innen bilfrakt falt Wallenius Wilhelmsen 4,4 prosent til 108,50 kroner og Höegh Autoliners 1,6 prosent til 124,90 kroner. BW LPG falt 3,2 prosent til 194,70 kroner, og MPC Container Ships falt 2,2 prosent til 22,79 kroner.