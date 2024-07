– For vår del må verdsettelsen være attraktiv på forventet inntjening for å forsvare en investering i fondet og det er den fortsatt, sier Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea.

Torsdag morgen kom Norwegian med et negativt resultatvarsel der de nedjusterte driftsresultatet for 2024 kraftig.

I forbindelse med fremleggelse av tall for første kvartal ble det lagt frem prognoser om et driftsresultat på mellom 2,5 og 3,2 milliarder kroner for 2024. Disse tallene inkluderte ikke Widerøe.

Nå venter selskapet et driftsresultat for året mellom 2,1 og 2,6 milliarder, inkludert Widerøe.



Nedjusteringen kommer av høyere kronekurs, svakere etterspørsel, høyere pilotlønninger og forsinkede flyleveringer.

Kjøpt til lavere kurser

En av de som har sittet godt lastet i aksjen er Robert Næss. Gjennom sitt fond Nordea Norge Verdi er han den 13. største aksjonæren i selskapet, men gjennom det siste året har han tatt en del profitt i aksjen og kjøpt mer igjen når aksjen er blitt billigere.

– Vi solgte de knappe syv millioner aksjene for i overkant av 16,80 kroner. De ble kjøpt i fjor sommer til hyggelige kurser, rundt 10 kroner pr. aksje. Vi har kjøpt en del av dette tilbake den siste perioden og til langt lavere kurser enn det vi solgte på.

Flere store investorer solgte seg ut av aksjen rett før fallet. Det gjorde ikke Næss.

– Jeg synes den fortsatt er attraktiv. Inntjening per aksje for i år skal kanskje ned i 1,50 til 1,70 kroner. Det gir en P/E på under syv basert på årets inntjening.



Ser fortsatt bra ut

Med en fallende kurs de siste månedene var nok mye bakt inn i dagens kurs, men det var ingen tvil om at markedet likevel ble misfornøyd med dagens nyhet. Allikevel er Næss positiv:

– Det ser jo fortsatt bra ut, både for i år og for neste år. Men flybransjen er jo preget av høy inntjeningsrisiko gjennom faste kostnader og veldig variable inntekter. Så dette er en bransje hvor man må være forberedt på skiftende inntjening.