Svigersønnen til Stein Erik Hagen flykter fra Sveits

Tidligere i dag avslørte Stein Erik Hagen at han ønsker å flytte til Sveits på sikt. Nå har svigersønnen bestemt for å flytte fra landet, ifølge DN.

Daniel Sørlie har nå tatt med seg hele familien til London etter stortap. Han er gründer og medisinsk ansvarlig i Dr Dropin. Nå avslutter de satsingen i Sveits.

– I fjor var det første normale året siden 2019. Det viktige for oss er at inntektene knyttet til kjernevirksomheten, det vil si de ordinære helsetjenestene våre, vokste med over 70 prosent i fjor, og at de kommer til å fortsette å vokse i år. Pandemien ga oss noen meningsfulle og ekstraordinære år, men nå er det tilbake til normalen, sier medgrunder og toppsjef Kristoffer Ingebrigtsen til avisen.

I fjor hadde konsernet et resultat på minus 155 millioner kroner.

– Underskuddet er et uttrykk for en aggressiv vekststrategi, sier Sørlie og sikter blant annet til en internasjonal satsing i Sverige, Storbritannia og Sveits.

– Intensjonen i Sveits var å gjøre oppkjøp av enkeltstående eller mindre klinikkgrupper. Vi var kommet langt i forhandlingene med et par da vi bestemte oss for å avslutte. Hvor mye vi tapte på satsingen er vanskelig å fastslå eksakt, men det var begrenset til noen millioner, sier Ingebrigtsen.

Nå går guttene imot saueflokken og flytter ut av Sveits. De skal heller satse i Storbritannia, der de for tre måneder siden åpnet Dr.Dropins nye kontorer i Fulham.