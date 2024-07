Teknologiselskap stiger kraftig etter bud

Mandag peker pilen ned på Oslo Børs. Etter to timers handel står hovedindeksen i 1.409,96 poeng, ned 0,6 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 86,00 dollar, ned 0,6 prosent. Equinor faller 3,4 prosent til 292,95 kroner, mens Aker BP faller 0,9 prosent til 267,90 kroner.

Arendals Fossekompani, sammen med oppkjøpsfondene Advent og Generation Investment Management, har lagt inn bud på teknologiselskapet Volue. Arendals Fossekompani stiger 4,9 prosent til 162,40 kroner.

Budet er på 42 kroner pr aksje, noe som tilsvarer en verdsettelse på drøyt seks milliarder kroner. Det er 51 prosent over fredagens sluttkurs. Aksjen stiger 45,3 prosent til 40,55 kroner.

Höegh Autoliners transporterte 1,1 millioner kubikkmeter med last i juni. Gjennomsnittlig bruttofraktrate i juni var 94,9 dollar pr. kubikkmeter, som er en nedgang på 3,4 prosent sammenlignet med snittraten i første kvartal. Aksjen faller 4,8 prosent til 117,10 kroner.

EAM Solar steg 110 prosent onsdag forrige uke før Oslo Børs innførte børspause fra start torsdag. Kursoppgangen blir i stor grad reversert fredag, og aksjen endte ned 75,5 prosent etter dommen fra ankedomstolen i Milano. Aksjen faller ytterligere 35,6 prosent til 2,99 kroner.

TGS forventer inntekter for andre kvartal på 224 millioner dollar, sammenlignet med inntekter på 204 millioner dollar samme periode i fjor, ifølge en børsmelding mandag. Aksjen faller 4,0 prosent til 126,50 kroner.

Atlantic Sapphire kunngjorde etter børsslutt fredag at selskapet Alsco, som er nærstående til adm. direktør Johan Andreassen og styremedlem Ellen Marie Sætre, solgte drøye én million aksjer til en kurs på 7,55 kroner. Aksjen faller 11,7 prosent til 6,61 kroner.

JP Morgan øker kursmålet på Nordic Semiconductor til 180 kroner pr aksje, fra tidligere 135 kroner. Meglerhuset gjentar en kjøpsanbefaling. Aksjen stiger 2,0 prosent til 152,95 kroner.

Nordea oppjusterer kursmålet på Storebrand til 118 kroner pr aksje, fra tidligere 116 kroner, og gjentar sin kjøpsanbefaling. Aksjen er opp 1,0 prosent til 108,50 kroner.

DNB Markets oppjusterer kursmålet på MPC Container Ships til 18,5 kroner, fra 16,3 kroner, og gjentar sin salgsanbefaling. Aksjen faller 2,5 prosent til 21,89 kroner.