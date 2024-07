Teknologiaksje skjøt i været etter bud

Hovedindeksen på Oslo Børs senket seg med 0,67 prosent mandag til 1.409,3 poeng.

Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 85,99 dollar, et fall på 0,7 prosent fra midnatt. WTI-oljen ble handlet for 82,50 dollar fatet, ned med 0,79 prosent.

Mandag kom Equinor med nyheten om at den realiserte væskeprisen for Equinors segment E&P Norway var i intervallet 79 til 81 dollar pr. fat i andre kvartal. Det var vesentlig lavere enn SpareBank 1 Markets hadde ventet med sine estimater på 83,4 dollar fatet. De kuttet derfor estimatene for driftsresultatet med 8 prosent.

Pareto oppgraderte Equinor derimot til en holdanbefaling, fra tidligere selg. Kursmålet ble oppjusteres fra 270 kroner til 290 kroner pr. aksje. Aksjen falt hele 2,87 prosent til 294,50 kroner aksjen.

Aker BP falt 2,11 prosent, mens Vår Energi endte ned 0,16 prosent.

Teknologiaksje suste opp

Arendals Fossekompani vil sammen med oppkjøpsfondene Advent og Generation Investment Management kjøpe opp teknologiselskapet Volue. Arendals Fossekompani steg 5,56 prosent.

Budet er på 42 kroner pr aksje, noe som tilsvarer en verdsettelse på drøyt seks milliarder kroner. Det var 51 prosent over fredagens sluttkurs. Aksjekursen til Volue økte med 45,16 prosent til 40,50 kroner pr. aksje.

Atlantic Sapphire kunngjorde etter børsslutt fredag at selskapet Alsco, som er nærstående til adm. direktør Johan Andreassen og styremedlem Ellen Marie Sætre, solgte drøye én million aksjer til en kurs på 7,55 kroner. Aksjen falt 6,33 prosent til 6,99 kroner.

Höegh Autoliners transporterte 1,1 millioner kubikkmeter med last i juni. Gjennomsnittlig bruttofraktrate i juni var 94,9 dollar pr. kubikkmeter, som er en nedgang på 3,4 prosent sammenlignet med snittraten i første kvartal. Meglerhuset ABG spår estimatkutt og ser en nedside på 16 prosent i inntjeningsestimatene. Aksjen hadde en nedgang på 5,93 prosent til 115,70 kroner ved børsslutt mandag.

EAM Solar steg 110 prosent onsdag forrige uke før Oslo Børs innførte børspause fra start torsdag. Kursoppgangen blir i stor grad reversert fredag, og aksjen endte ned 75,5 prosent etter dommen fra ankedomstolen i Milano. Aksjen raste ytterligere ned 43,1 prosent.

JP Morgan øker kursmålet på Nordic Semiconductor til 180 kroner pr aksje, fra tidligere 135 kroner. Meglerhuset gjentar en kjøpsanbefaling. Aksjen steg 1,93 prosent til 152,90 kroner.

TGS forventer inntekter for andre kvartal på 224 millioner dollar, sammenlignet med inntekter på 204 millioner dollar samme periode i fjor, ifølge en børsmelding mandag. Aksjen falt 3,49 prosent.

Sparebank 1 Markets oppgraderer sin anbefaling på Salmar fra hold til kjøp, men kursmålet forblir uendret på 655 kroner pr. aksje. Mandag steg aksjen 2,42 prosent til 571,50 kroner

Nordea oppjusterte kursmålet på Storebrand til 118 kroner pr aksje, fra tidligere 116 kroner, og gjentok sin kjøpsanbefaling. Aksjen endte opp 0,84 prosent til 108,30 kroner.