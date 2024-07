Det går mot nye rekorder på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,1 prosent og står i 18.363,89 poeng mens Dow Jones stiger 0,3 prosent til 39.487,69 poeng. S&P 500 stiger 0,1 prosent til 5.572,29 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,29 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,0 prosent til 12,60.

Nvidia stiger 1,3 prosent i åpningsminuttene.

«Både S&P 500- og Nasdaq-indeksen steg til nye all-time highs fredag, godt hjulpet av tungvektere som Meta, Alphabet (tidligere Google), Apple og Microsoft. Hovedfokuset var de amerikanske jobbtallene (US Nonfarm Payrolls)», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Oppenheimer tror børsfesten fortsetter

Sjefstrateg John Stoltzfus i Oppenheimer tror S&P 500 vil stå i 5.900 poeng ved årsskiftet, opp fra 5.500 poeng som var det tidligere estimatet. Hans opprinnelige 2024-estimat var på 5.200 poeng. Den nye prognosen antyder en oppside på nesten seks prosent. Det er også det nest høyeste målet i en undersøkelse gjennomført av CNBC.

Stoltzfus forventer at Federal Reserve vil kutte renten sent i 2024, noe som kan gi ytterligere løft i aksjekursene. Den beste måten å dra nytte av en videre oppgang i aksjemarkedet er, ifølge Oppenheimer, å satse på etablerte teknologiselskaper, kombinert med industriaksjer som er eksponert mot landbruk, produksjon, kunstig intelligens og luftfart.