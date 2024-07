Nvidia stiger videre på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent og står i 18.465,24 poeng mens Dow Jones faller 0,1 prosent til 39.287,88 poeng. S&P 500 stiger 0,2 prosent til 5.583,32 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,30 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,4 prosent til 12,42.

AI

Strategene i Citigroup anbefaler å ta gevinst i AI-aksjer. Samtidig høyner KeyBanc-analytiker John Vinh Nvidia-kursmålet kraftig, og ser 40 prosent oppside. Tirsdag stiger Nvidia-aksjen 2,3 prosent.

«Sentimentet rundt AI-eksponerte aksjer er det sterkeste siden 2019 og den frie kontantstrømmen ligger i de fleste selskapene an til å overgå analytikernes forventninger», går det frem av en oppdatering fra teamet ledet av sjefstrateg Drew Pettit.

Powell

I sin morgenrapport minner DNB Markets om at USAs sentralbanksjef Jerome Powell skal møte til høring i senatets bankkomite klokken 16.00. Markedet vil følge nøye med på om han kommer med noen nye signaler om utviklingen i økonomien.

Den amerikanske sentimentindeksen fra NFIB (National Federation of Independent Business) endte på 91,5 poeng i juni, opp fra 90,5 poeng i mai. Ifølge Trading Economics var det ventet en nedgang til 89,5 poeng.

Mandag satte både S&P 500 og Nasdaq Composite nye rekorder, mens Dow Jones endte ned 0,1 prosent.