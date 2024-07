Børsrekordene har stått i kø på Wall Street i 2024, og mye av æren for det skal gå til aksjer med eksponering mot kunstig intelligens (AI). Men nå anbefaler strategene i Citigroup å ta gevinst, melder Bloomberg.

ANBEFALER SALG: Citigroup-strateg Drew Pettit. Foto: LinkedIn

«Sentimentet rundt AI-eksponerte aksjer er det sterkeste siden 2019 og den frie kontantstrømmen ligger i de fleste selskapene an til å overgå analytikernes forventninger», går det frem av en oppdatering fra teamet ledet av sjefstrateg Drew Pettit.

«Dette peker typisk mot at betydelig mer volatilitet er på vei. Vi ser kanskje ikke noen tegn på en generell prisboble, men rallyet i noen aksjer er bekymringsverdig», heter det videre.

Anbefaler rebalansering

Flaggskipet blant AI-aksjer er Nvidia, som på det høyeste tidligere i år ble priset til verdens største selskap målt i børsverdi. Samtidig har prislappen på Nvidias chip-leverandør Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) også passert 1.000 milliarder dollar på et tidspunkt.

«Vi fortsetter å anbefale investorer å ta gevinster i de høytflyvende AI-aksjene, spesielt chip-produsentene. Investorene bør nå rebalansere mot et bredere spekter av AI-aksjer på tvers av verdikjeden», fortsetter Citi-strategene ifølge nyhetsbyrået.

– Vanskelig å vedde mot

Samtidig mener noen forvaltere at AI-boomen ikke vil avta i andre halvår. Et titalls investorer og strateger Bloomberg har snakket med er delt i synet på om det er de største selskapene som Nvidia eller eksempelvis infrastrukturleverandører som vil vise vei fremover.

«Ikke å eie, eller vedde mot, AI vil være vanskelig for mange på kjøpersiden. Våre estimater peker mot at høye forventninger er bakt inn i aksjekursene, men langsiktige konsensusestimater tyder på at de fleste er oppnåelige. I hovedsak er sentimentet veldig optimistisk, men dette virker fortsatt ikke som en fullblods boble», heter det videre i oppdateringen.

Store Nvidia-optimister

KeyBanc-analytiker John Vinh mener iallfall at Nvidia har mye mer å gå på. CNBC melder tirsdag at han har høynet kursmålet fra 130 til 180 dollar.

BULL PÅ NVIDIA: Keybanc-analytiker John Vinh. Foto: LinkedIn

«Til tross for den forestående lanseringen av Blackwell i andre halvår 2024, ser vi ingen tegn på en pause i etterspørselen», skriver Vinh og karakteriserer etterspørselen etter H100-prosessorer som fortsatt robust – med basis i at han fortsatt ser hasteordrer.

«Videre er interessen og etterspørselen etter GB200-prosessorer større enn vi opprinnelig hadde anslått», heter det videre i kundenotatet.

Etter mandagens oppgang på nesten 2 prosent til 127,04 dollar har Nvidia steget 160 prosent så langt i år, men selv herfra ser altså KeyBanc 40 prosent oppside. Andre Nvidia-optimister finner vi ifølge nettstedet hos Wolfe Research og UBS, som begge nylig har økt sine kursmål til 150 dollar.