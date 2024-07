Fredag forrige uke steg teknologiindeksen Nasdaq og samleindeksen S&P 500 til nye rekordhøyder.

Mandag fortsatte de å skrive nye rekorder. Nasdaq endte opp 0,14 prosent til 18.377, mens S&P 500 endte marginalt opp 0,02 prosent til 5.568. Industritunge Dow Jones startet uken med en nedgang på 0,13 prosent til 39.325.

S&P 500 har nå lagt bak seg fire positive uker av de siste fem, mye drevet av optimisme rundt bedre enn ventede inflasjonstall.

Markedet holder pusten

Den amerikanske tiårige statsobligasjonsrenten, også kalt «tiåringen», endte mandag mer eller mindre uendret foran viktige inflasjonstall som legges frem av den amerikanske sentralbanken (Fed), torsdag og fredag.

«Tiåringen» ligger nå på 4,277 prosent, mens den amerikanske statsrenten med 30 års løpetid ligger på 4,462.

Oljeprisen ned

Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, endte ned nesten 1 prosent til 12,36.

På samme tid handles ett fat nordsjøolje (brent spot) ned 1,02 prosent til 85,66 dollar, mens WTI-oljen handles ned 1,11 prosent til 82,24 dollar fatet.

Apple igjen størst

Apple steg mandag 0,65 prosent, forbipasserte Microsoft i markedsverdi, og ble igjen verdens mest verdifulle selskap. Microsoft startet den nye handelsuken ned 0,28 prosent.

Apples markedsverdi ligger nå og snuser på 3,5 billion dollar.

Blant dagens vinnere på New York-børsen var mikrochipprodusentene Super Micro Computer og Intel som steg henholdsvis 6,2 og 6,15 prosent.

Filmprodusenten Paramount Global endte ned 5,33 prosent etter at selskapet annonserte at de kommer til å fusjonere med bransjekollega Skydance. Hollywood frykter at ytterligere konsolideringer, som har preget bransjen de siste årene, vil bety flere problemer som igjen vil bety færre filmutgivelser og mindre inntekter, skriver CNBC.

Resultatsesongen sparkes i gang

Torsdag kickstarter PepsiCo og Delta Air Lines resultatsesongen, før bankgigantene Citigroup, JPMorgan Chase og Wells Fargo & Co. legger frem sine tall for andre kvartal på fredag.

Goldman Sachs skriver at de er «bullish» til Wells Fargo og ser særlig oppside i inntjeningen og inntjeningsestimatene til selskapet. Wells Fargo-aksjen har lenge prestert svakt som følge av regulatoriske restriksjoner knyttet til skandalen med falske kontoer i 2020. I år har aksjen imidlertid skutt fart og er oppe 20 prosent.

Frykter korrigering

Samtidig mener Morgan Stanley-analytiker, Mike Wilson, at investorer bør forberede seg på børsfall som følge av uroligheter rundt det amerikanske presidentvalget, kommende kvartalsrapporter og Feds rentepolitikk.

Wilson sier at sannsynligheten for oppside fra nå til slutten av året er «veldig lav, mye lavere enn normalt».

Analytikeren tror oddsen for at dagens aksjekurser avslutter høyere enn de er nå er på knappe 20 til 25 prosent og øyner en børskorrigering på rundt 10 prosent.