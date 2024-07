Flyaksje endte ned etter kraftig kutt i kursmål

Hovedindeksen på Oslo Børs endte tirsdag i 1.401,33, etter en nedgang på 0,57 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 3.765 millioner kroner på hele børsen.

Blant de toneangivende europeiske børsene er alle ned. Tyske Dax er ned 1,27 prosent og franske CAC40 1,57 prosent mens britiske FTSE100 er ned 0,61 prosent.

Oljeprisen ned

Brent oljen med august-levering ble omsatt for 85,24 dollar fatet ved børsslutt, som gir et fall på 0,59 prosent. Til sammenligning ble et nordsjøoljen handlet til 86,22 dollar ved børsslutt mandag. WTI-oljen handles til 81,94 dollar pr. fat, som tilsvarer en nedgang på 0,47 prosent.

Equinor endte ned 0,93 prosent til 291,75 kroner, mens Aker BP endte ned 1,10 prosent til 261,70 kroner. Vår Energi sank med 0,33 prosent til 36,76 kroner.

Flyaksje endte ned

Fearnley Securities har startet dekning av BW Energy med en kjøpsanbefaling. Kursmålet settes til 43 kroner aksjen.

«På våre estimater finner vi en NAV på 43 kroner pr. aksje som vi setter vårt kursmål til, og vi starter dekning med en kjøpsanbefaling på egenkapitalen og en «Credit Buy» på den senior usikrede obligasjonen på 100 millioner dollar», skriver meglerhuset. Aksjen steg med 6,90 prosent til 32,55 kroner.

Tirsdag nedgraderte SpareBank 1 Markets Norwegian-aksjen fra kjøp til hold, og kursmålet kuttes kraftig fra 20 til 12 kroner. Ifølge analytiker Øyvind Mossige i SpareBank 1 Markets er det ingen sterke grunner til at Norwegian skal handles til en premie sammenlignet med andre lavprisselskaper som Ryanair og Easyjet. Aksjen endte ned 2,26 prosent til 10,40 kroner.

EAM Solar har hatt noen fryktelige dager på børs etter dommen fra Italia. De fikk ikke medhold for erstatning i bedragerisaken. I dag fremkom det i en børsmelding at de ikke får tatt opp aksjonærlån. Aksjen steg riktignok kraftig i morgentimene og var opp 17,6 prosent, men roet seg så ned og endte opp 6,06 prosent til 2,80 kroner.

Citigroup øker kursmålet på hydrogenselskapet Nel fra 4,6 kroner til 6 kroner aksjen. Aksjen falt 1,70 prosent til 5,90 kroner.

Handelsbanken oppgraderer langsiktige anbefaling på Bakkafrost til «outperform» fra «marketperform». Kursmålet holdes uendret. Aksjen endte ned 0,46 prosent til 546,00 kroner.

Hunter Group oppnådde en gjennomsnittlig spot-tilknyttet timecharter på 32.015 dollar pr. dag i juni, som ga en TC-margin på minus 19.735 dollar pr. dag, ifølge TDN Direkt. Aksjen falt 2,19 prosent til 2,23 kroner.

2020 Bulkers meldte tirsdag morgen om en brutto timecharter-inntjening på omtrent 38.900 dollar pr. dag i juni 2024, inkludert daglige scrubber-fordeler på om lag 3.900 dollar pr. dag, ifølge TDN Direkt. Aksjen endte opp 0,33 prosent til 151,30 kroner.

Autonomous Research hever kursmålet på DNB-aksjen fra 197 kroner til 204 kroner. Aksjen falt 2,39 prosent til 204,50 kroner.