Tirsdag endte S&P 500 og Nasdaq opp henholdsvis 0,1 og 0,13 prosent til 5.576 og 18.429 etter mandagens rekordhøyder. Dow Jones endte ned for andre dag på råd og endte ned 0,12 prosent til 39.291.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten steg 0,027 til 4,267 prosent.

Vix-indeksen, også kjent under «fryktindeksen», steg 1,13 prosent til 12,51.

Nvidia opp, og Tesla med «recordrun»

Nvidia steg 2,2 prosent etter at KeyBanc økte kursmålet til chipprodusent til 180 dollar, som gir en oppside på 40 prosent fra mandagens kurs.

I tillegg til Nvidia, steg de andre såkalte Magnificent 7-aksjene Meta, opp 0,13 prosent, og Tesla 3,71 prosent. Tesla prises nå til sitt høyeste på to år etter at aksjen har steget ti dager på rad.

Tirsdagen gikk verre for Mag. 7-aksjene Microsoft, som falt 1,44 prosent, Apple som sank 0,38 prosent og Google-eier Alphabet som falt 0,021 prosent.

Fed-tale gå få utslag

Klokken 16.00 deltok Federal Reserve-sjef Jerome Powell i en høring i senatets bankkomite. Han understreket at både økonomien og arbeidsmarkedet fortsatt er sterkt, selv om de nylig har vist tegn til avkjøling, skriver CNBC.

Powell påpekte at inflasjonen har avtatt noe, og at man fortsatt er fast bestemt på å redusere den til målet på 2 prosent.

– Samtidig, i lys av fremgangen som er gjort både med å senke inflasjonen og med å kjøle ned arbeidsmarkedet de siste to årene, er ikke høy inflasjon den eneste risikoen vi står overfor, sa han.

– Å redusere pengepolitiske tiltak for sent eller for lite kan unødig svekke økonomisk aktivitet og sysselsetting, la han til.

Oljeprisen fortsetter ned

For andre dagen på rad svekkes oljeprisen.

Ett fat nordsjøolje (brent spot) handles tirsdag ned 1,14 prosent til 84,77 dollar, mens WTI-oljen handles ned 0,92 prosent til 81,57 dollar fatet.

Av oljeselskapene falt London-baserte BP (British Petroleum) 4,27 prosent etter at energigiganten varslet om at resultatene for andre kvartal vil bli rammet av svakere raffineringsmarginer.

Selskapet varslet tirsdag at inntjeningen vil svekkes med 700 millioner dollar som følge av de svekkede marginene.