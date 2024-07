Onsdag ettermiddag fremkommer det i en børsmelding at Knut Brundtland har solgt 4.083.000 ABG Sunndal Collier-aksjer til en snittpris på 6,30 kroner per aksje.

Det gir en total salgssum på 25,7 millioner kroner.

Brundtland, som er styreleder i meglerhuset, sitter nå igjen med 7.500.000 ABG-aksjer gjennom det familieeide selskapet Giotto AS, som blant annet hans barn er medeiere i. Selskapet besitter også terminavtaler på 2.500.000 ABG-aksjer.

Ved stengetid på Oslo børs ble ABG-aksjen handlet til 6,75 kroner, noe som gir Brundtlands direkte beholdning en verdi på 50,625 millioner kroner.

Gitt dagens aksjekurs har Brundtland den 10.07.24 redusert sin beholdning i ABG med om lag 35 prosent.

Salget skjer kun fem dager etter at ABG leverte sterke resultater for andre kvartal, der de blant annet kunne vise til en dobling i resultatet. Siden fremleggingen av tallene for Q2 har ABG-aksjen skutt opp over 8 prosent. Siden nyttår er aksjen ned knappe prosenten.

Knut Brundtland er for øvrig sønn av tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland.