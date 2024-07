Saken oppdateres.

Torsdag morgen la storbanken DNB frem resultatet for andre kvartal. Norges største bank fikk i årets andre kvartal et resultat før skatt på 13,5 milliarder kroner, en oppgang fra 12,3 milliarder kroner i samme periode i fjor. Egenkapitalavkastningen var på 16,6 prosent i kvartalet.

Dette er sterkere enn selskapsinnhentet konsensus. Analytikerne ventet ifølge TDN Direkt at resultatet før skatt ville komme inn på 12,4 milliarder kroner.

DNB Mill (kr) 2.kv/24 2.kv/23 Netto renteinntekter 15.817 15.232 Totale inntekter 21.572 20.203 Tapsavsetninger 560 871 Resultat før skatt 13.504 12.263

Skyhøye renteinntekter

De siste to årene har Norges Bank hevet renten kraftig, noe som har vært svært positiv for renteinntektene i banksektoren.

DNBs renteinntekter endte på 15,8 milliarder kroner i andre kvartal kvartal, en økning fra 15,2 milliarder kroner i samme periode i fjor. De totale inntektene ble 21,6 milliarder kroner, opp fra 20,2 milliarder kroner samme kvartal i fjor.

På forhånd var det ventet netto renteinntekter på 15,8 milliarder kroner og totale inntekter på 20,2 milliarder kroner. Samtidig var også tapene lavere enn ventet. De kom inn på 560 millioner, mens analytikerne ventet tapsavsetninger på 714 millioner kroner.

DNB mot konsensus Mill (kr) Selskapsinnhentet konsensus Q2 resultater Resultat før skatt 12.412 13.504 Nedskriving av utlån og garantier 714 560 Netto renteinntekter 15-696 15.817 Netto provisjons- og gebyrinntekter 2.906 3.439 TDN Direkt, DNB

I børsmeldingen skriver DNB at resultatet i andre kvartal 2024 var 10,8 milliarder kroner etter skatt. Det er 1,3 milliarder kroner, eller 13,8 prosent, høyere enn i samme kvartal i fjor.

«DNBs utlånsportefølje har vist seg solid gjennom rentehevingene de siste årene, både i personmarkedet og i bedriftsmarkedet», skriver selskapet i børsmeldingen.

Sterkere boligmarked

I børsmeldingen skriver selskapet at boligprisene har steget med åtte prosent hittil i år. Samtidig mener DNB at markedet for salg av nye boliger ser ut til å ha nådd bunnen, og flere aktører jobber med nye boligprosjekter framover.

– Lønnsveksten og et mer stabilt rentebilde har bidratt til et stemningsskifte blant kundene våre. Vi har sett en økning i søknader om boliglån, og henvendelsene som kommer til kundesenteret handler i økende grad om boligbytte, finansiering og planlegging av egen økonomi, sier Kjerstin Braathen, konsernsjef i DNB i børsmeldingen.

Samtidig legger hun til at norsk økonomi er sterk til tross for høyere renter enn på mange år.

– Prisveksten er på vei ned, og folk ligger an til å få reallønnsvekst i år. Samtidig ser vi at usikkerheten i verden rundt oss vil være høyere enn normalt i perioden framover, sier Braathen.

Sterke tall fra DNB Markets

Hittil i år har kapitalmarkedet for gjeld vært sterkt, samtidig som egenkapitalmarkedet har vært sterkt.

Meglerhuskjempen fikk et resultat før skatt på 1,6 milliarder kroner i andre kvartal, sammenlignet med 1,4 millioner kroner samme periode i fjor. Totale inntekter beløper seg til 2,8 milliarder kroner.

Til DN skriver at DNB Markets-sjef Alexander Opstad i en epost at det er et av de beste kvartalene noensinne.