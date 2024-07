Ferske inflasjonstall kastet investorer inn i small cap-aksjer og sendte tungvekterne på Wall Street ned etter en uke med sammenhengende toppnoteringer for S&P 500 og Nasdaq.

På samme tid stupte den 10-årige amerikanske statsobligasjonsrenten, også kjent under «tiåringen», fra 4,30 til 4,20 prosent, mens 2-åringen falt fra 4,64 til 4,53 prosent.

Fasit torsdag er at den brede samleindeksen S&P 500 falt 0,9 prosent til 5.590, mens teknologiindeksen Nasdaq endte ned hele 1,9 prosent til 18.318. Industritunge Dow Jones, derimot, la på seg knape 0,1 prosent.

Vix-indeksen, også kjent som «fryktindeksen», klatret 1,17 prosent til 13,0.

Markedet i rotasjon

Russell 2000-indeksen, som følger 2.000 selskaper med «liten» markedsverdi (small capitalization), hoppet torsdag opp 3,4 prosent.

– Vi har positive KPI-tall som følge av en litt duete Powell. Rentene er kraftig ned, og vi ser en slags rotasjonshandel, uttalte Ross Mayfield, investeringsstrategianalytiker hos Baird til CNBC, som sikter til at investorer flytter seg mer over fra de største teknologiselskapene til mindre og mer rentesensitive selskaper.

– Men problemet med at markedet er så konsentrert i big-tech er at denne rotasjonshandelen kan se ut som om markedet totalt sett faller [selv om andre sektorer faktisk stiger], la han til.

Tech-fall og «byggeboost»

Dagens taper ble Tesla som falt hele 8,4 prosent etter Bloomberg rapporterte om at elbilprodusenten utsetter lanseringen av selskapets Robotaxi, med to måneder. Dårlig gikk det også for de to største mikrochipprodusentene Nvidia og Advanced Micro Devices, som henholdsvis falt 5,4 og 1,6 prosent.

Som følge av de lovende inflasjonstallene lagt frem av Fed, torsdag, steg bolig- og byggerelaterte aksjer kraftig opp. De amerikanske tungvekterne Mohawk Industries, Builders FirstSource and D.R. Horton la alle på seg mer enn 6 prosent.

De såkalte FAANG-aksjene fikk på lik linje med Wall Streets øvrige tungvektere en blytung torsdag, der henholdsvis Facebook (Meta) endte ned 4 prosent, Apple ned 1,9 prosent, Amazon ned 2,3 prosent, Netflix ned 3,8 prosent og Google (Alphabet) ned 2,8 prosent.

Japanske yen kraftig opp

Japanske yen styrket seg så mye som 3 prosent mot dollar torsdag - den kraftigste styrkingen siden 2022. Én dollar koster nå 158,75 japanske yen. Styrkingen kom etter at dollarindeksen falt etter den bedre enn ventede inflasjonsrapporten for juni . CNBC skriver også om at japanske medier melder at japanske myndigheter skal angivelig ha grepet inn i valutamarkedet, ifølge kilder i den japanske regjeringen.

Oljeprisen styrkes

Etter tegn på synkende inflasjon som igjen vil stimulere økonomisk vekst, steg oljeprisen på håp om økt oljeetterspørselen.

Ett fat nordsjøolje (brent spot) handles opp 0,53 prosent til 85,61 dollar, mens WTI-oljen handles opp 0,9 prosent til 82,85 dollar fatet.