Landet på beina etter saftige tap

Aksjeavkastningen har svingt voldsomt for øyelege Ole Morten Halvorsen I 2018 og 2019 tjente han 262 og 449 millioner. Investoren gearet høyt, og hadde nær 1,6 milliarder i aksjelån.

Så røyk han plutselig på et giganttap på 837 millioner i coronaåret 2020. Halvorsen tok ned gearingen kraftig til 850 millioner, men ny suksess i 2021 med 408 millioner i pluss ga fornyet selvtillit, og gearingen var igjen oppe i 1,5 milliarder. 2022 ga 135 millioner i pluss med en egenkapital på en milliard. Likevel roet han igjen gearingen til 800 millioner.

I fjor røk Halvorsen på aksjetap på 205 millioner kroner, men takket være mindre gevinster, gamle reverseringer, litt oppjusteringer, og utbytte på nær 100 millioner endte han opp med underskudd på bare 18 millioner i investeringsselskapet OM Holding.

Aksjekreditt på 1,7 milliarder

Ole Morten Halvorsen gikk ut av fjoråret med en egenkapital som gikk marginalt ned til 1,1 milliard kroner. Gjelden var nå 979 millioner slik at han ved årsskiftet i det minste hadde mer egenkapital enn gjeld.

Den harde belåningen kan Halvorsen kjøre gjennom en innvilget aksjekreditt på 1,7 milliarder kroner. Dette fremgår av notene i Halvorsens årsregnskap.

OM Holding (Mill. kr) 2023 2022 Driftsinntekter 22,7 157,3 Driftsresultat 22,6 157,2 Resultat før skatt −18,5 135,3

Øyelegen kombinerer en portefølje av sikre finansaksjer med klokkertro på oppdrettsbransjen samt en bred og følgelig godt diversifisert portefølje.

Halvorsen er den største private aksjonæren i Storebrand, knepent foran Skagen-familien Stensrud. Disse to er ganske alene privatpersoner sammen med store forvaltningsnavn som KLP, Black Rock og utenlandske depotkonti. Halvorsens aksjepost har etter sterk Storebrand-utvikling en verdi på 750 millioner kroner.

2 store i bred portefølje

Ole Morten Halvorsen hadde også en svært god torsdag da DNB-aksjene steg kraftig. DNB er Halvorsens nest største aksjepost verdt 406 millioner. Deretter følger tre oppdrettsselskaper, Grieg, Austevoll og Mowi der han har aksjer for 296, 241 og 187 millioner.

Ta med Nykode-aksjer for 88 millioner, Pareto Bank for 77 og Totens Sparebank for 47, så er de viktigste av Halvorsens aksjer nevnt.

Øyelegen følger imidlertid ikke Aasulv Tveitereids råd om å fokusere på få aksjer. Han har en stor underskog av aksjeposter fra 1 til 20 millioner kroner som inkludererer mye sparebanker, enkelte industriselskaper og ymse annet.

I tillegg har han en liten portefølje av unoterte aksjer uten at de har gått spesielt bra. Unoterte papirer er anskaffet for 40 millioner, men har kun en markedsverdi på 10 millioner ifølge Halvorsens regnskaper. Til sammenligning er kostprisen på børsnoterte aksjer 1,99 milliarder, mens markesdverdien er 2,07 milliarder.