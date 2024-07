Finansdirektøren fyller på med Norwegian-aksjer

Etter fredagens tallslipp for Q2 for Norwegian, fremkommer det i en børsmelding at Hans-Jørgen Wibstad har kjøpt 20.000 aksjer i Norwegian, samme firma han er finansdirektør i. Det til en pris på 11,15 kroner aksjen.

Det betyr et påfyll i Norwegian-aksjer verdt 223.000 kroner.

Norwegian falt kraftig forrige uke etter en oppdatering om trafikktall i mai. I dag, derimot, kom fasiten for hele kvartalet, der selskapet leverte 477,1 millioner i resultat etter skatt. Det sendte aksjen opp 6,7 prosent til 11,390 kroner, på høyt volum.

Fra før satt Wibstad på 90.000 aksjer i flyselskapet. Etter dagens kursoppgang teller Wibstads beholdning i selskapet 1,253 millioner kroner.