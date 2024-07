Norwegian fikk seg en smell på børs i forrige uke etter dårlige trafikktall. Nå er fasiten for andre kvartal klar, og inntektene havnet like under det analytikerne ventet. Inntektene havnet på 9,347 milliarder kroner, mot ventet 9,44 milliarder kroner. Av dette sto Norwegian-segmentet for 7,542 millioner kroner, opp fra 6,871 millioner kroner samme periode året før.

Inntjeningen før renter og skatt havnet på 593,2 millioner, mot ventet 428,2 millioner. Til sammenligning året før havnet det på 650,5 millioner kroner, ekskludert Widerøe.

I andre kvartal havnet inntekt per passasjerkilometer, yield, på 1,02 kroner, opp fra 0,90 kroner samme kvartal året før. Her er det Widerøe som drar i positiv retning, med en yield på 4,41 kroner. Norwegian, ekskludert Widerøe, hadde en yield på 0,87 kroner.

Norwegian (Mill. kr) 2. kv./24 2. kv./23 Driftsinntekter 9.346,6 6.871,4 Driftsresultat 1.846,5 1.568,5 Resultat før skatt 477,1 537,9 Resultat etter skatt 477,1 537,9 *Tallene for 2024 er inkludert Widerøe

Passasjervekst

Norwegian, ekskludert Widerøe, fløy totalt 6,3 millioner passasjerer i andre kvartal, opp 680.000 fra samme kvartal året før. For Norwegian var veksten år over år på 12 prosent. Widerøe på sin side hadde en vekst på 14 prosent år over år, til 996.000 passasjerer.

Kabinfaktoren for Norwegian-segmentet havnet på 82,4 prosent, ned 2,1 prosentpoeng fra samme periode året før.

Widerøe hadde en fyllingsgrad på 70,2 prosent, opp 5,4 prosentpoeng fra samme periode året før.

Stor kontantbeholdning

Selskapet har redusert nettogjelden sin med 1,4 milliarder i kvartalet, og viser til sterk kontantstrøm gjennom kvartalet. Sammenlignet med året før, har Norwegian økt kontantbeholdningen med 2,1 milliarder til 11,5 milliarder kroner. I andre kvartal økte kontantbeholdningen med over en milliard kroner.

Norwegian begynte i mai i år å øremerke penger til utbytte. Ved slutten av kvartalet var det satt av 823 millioner, og dette er inkludert i kontantbeholdningen, opplyser selskapet i sin kvartalspresentasjon. På tross av at pengene er øremerket, vil aksjonærene først få glede av utbytter fra 2026.

Norwegian skriver i sin kvartalsrapport at veksten forventes å stagnere for 2025 på grunn av forsinkede leveringer av nye fly fra Boeing.