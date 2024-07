Slik påvirkes markedet av Trump-skytingen

Lørdagens attentatforsøk mot tidligere president Donald Trump øker oddsen for at han vil vinne presidentvalget, og som igjen vil føre til at veddemål i markedet som favoriserer en Trump-seier vil stige i verdi, skriver Reuters som siterer flere investorer søndag.

Finansmarkedet har i forkant av skytingen reagert på utsiktene for at Trump kommer tilbake til makten, ved å presse dollaren høyere i tillegg til at investorer har posisjonert seg for en brattere yield-kurve for amerikanske statsrenter. Disse veddemålene i markedet kan styrke seg i uken som kommer, mener porteføljeforvalter Rong Ren Goh i Singapore-baserte Eastspring Investments.

«Slik jeg husker det, så økte Reagen på målingene med 22 punkter etter attentatforsøket på han. Det er sannsynlig at det blir et valgskred. Dette fjerner antageligvis en del usikkerhet», sier investeringsdirektør Nick Ferres i Vantage Point Asset Management.

Kan påvirke inflasjonen

Flere analytikere venter at dersom Trump kommer tilbake til Det hvite hus, vil det være med en mer haukete handelspolitikk, mindre reguleringer og en løsere tilnærming rundt klimaendringer.

Investorene venter også forlengelse av skattelettelser for både selskaper og privatpersoner, noe som igjen øker bekymringene for økende budsjettunderskudd under Trump.

«Trump har alltid vært pro-market. Hovedutfordringen fremover er om pengepolitikken forblir uansvarlig løs, og de implikasjonene det kan ha for inlasjonen og fremtidig rentebane», sier Ferres.

Investeringsdirektør Hemant Mishr i Cube Capital tror også at nattens hendelse vil føre til reaksjoner i markedet.



«Det bedrer oddsen i hans favør og vil lede til en brattere amerikansk yield-kurve de neste månedene. Jeg ville veddet på høyere vekst, veddemål knyttet til høyere inflasjon slik som finans og energi, samt mer negative utsikter for asiatiske valutaer», sier han ifølge Reuters.