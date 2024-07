Trump-aksje til værs etter attentatforsøk

På lørdag ble Donald Trump skutt i øret etter et attentatforsøk, der en skytter som lå på et tak noen hundre meter unna kom kun centimeter fra å ta livet av den tidligere presidenten. Etter at skytteren ble uskadeliggjort, poserte Trump ved å holde opp en knyttet neve, mens blod rant nedover ansiktet hans.

Som følge av attentatforsøket mener mange eksperter nå at Trump har større sjanse til å vinne presidentvalget til høsten, og mandag steg Trump Media, selskapet bak Truth Social, over 60 prosent i førhandelen på New York-børsen. Etter 30 minutters handel var aksjen opp 36 prosent.

«Hendelsene på lørdag, hvis de har noen effekt, styrke saken for at president Donald Trump skal vinne valget i november. Jeg tror det er det markedene har reagert på,» sa analytiker Rob Casey i Signum Global Advisors ifølge CNBC.

Volatil aksje

Trump Media har vært en svært volatil aksje etter at selskapet tok bakveien på børs i vår. De første tre ukene etter at Trump ble dømt for brudd på loven, stupte aksjen nær 50 prosent på børsen.

Adm. direktør Devin Nunes var raskt ute med å ettersøke en grundig etterforskning av attentatforsøket.

«Situasjonen krever en rask og grundig etterforskning for å fastslå alle omstendighetene rundt dette feige angrepet og for å identifisere om noen ytterligere personer var involvert», kommenterte Nunes ifølge CNBC.

Elendig lønnsomhet

Truth Social har slitt med å øke brukerbasen, som er relativt liten sammenlignet med andre sosiale medier.

I sin resultatrapport for første kvartal, innlevert i mai, rapporterte Trump Media et underskudd på 327,6 millioner dollar og en omsetning på bare 770.500 dollar.

I juni advarte selskapet investorer om at hvis Trump bruker andre sosiale medieplattformer utover Truth Social, kan det «ha en vesentlig negativ effekt på virksomheten og/eller driften av TMTG.»

Fredag meldte Meta at selskapet fjerner restriksjonene mot Trump på Facebook og Instagram. Trump mistet tilgangen til de sosiale mediene etter stormingen av Kongressbygningen i januar 2021, og opprettet senere Truth Social.