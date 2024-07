Dette vil påvirke Oslo Børs i dag

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,4] prosent.

Asia

Asia-børsene faller bredt etter en nedgang i globale halvlederaksjer. Dette skjer etter rapporter om at Biden-administrasjonen vurderer å utvide handelsrestriksjoner og innføre strengere sanksjoner på selskaper som eksporterer utstyr for chipproduksjon til Kina. Stemningen ble ytterligere svekket etter at Donald Trump uttalte at Taiwan bør betale USA for forsvar.

I Japan faller Nikkei 2,0 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,1 prosent.

Japanske yen står torsdag morgen i 156,43 mot dollaren. Investorer ser nå frem til sentralbankens rentebeslutning i slutten av juli, hvor det er forventet at banken vil øke renten.

I Kina går Shanghai Composite tilbake 0,1 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 0,2 prosent, og Kospi i Sør-Korea faller 1,3 prosent.

I India faller Sensex 0,2 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,2 prosent, og Straits Times i Singapore faller 0,6 prosent.

Olje

Brent oljen med september-levering står torsdag morgen i 85,46 dollar fatet, opp 0,5 prosent siden midnatt. Til sammenligning ble nordsjøoljen handlet til 84,82 dollar ved børsslutt onsdag. WTI-oljen handles til 83,42 dollar pr. fat, som tilsvarer en oppgang på 0,7 prosent siden midnatt.

Wall Street

Den brede samleindeksen S&P 500 endte ned 1,4 prosent, mens industriselskapenes indeks Dow Jones gikk opp 0,6 prosent. Teknologiindeksen Nasdaq falt hele 2,8 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten falt til 4,151 prosent, mens den såkalte «fryktindeksen» VIX steg tosifret med 10,0 prosent til 14,52.

Samtlige tungvektere innen halvlederproduksjon falt betydelig onsdag. AMD-aksjen falt over 10 prosent, Taiwan Semiconductor falt nær 8 prosent, Nvidia falt 6,7 over prosent, Micron falt 6 prosent og Broadcom falt nær 8 prosent.

Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,5 prosent før den sluttet på 1.431,74 poeng.

Equinor steg 1,6 prosent til 292,40 kroner mens Aker BP gikk ned 0,9 prosent til 259,60 kroner. Vår Energi endte uforandret på 35,56 kroner.

Nel skuffet i andre kvartal og leverte et større tap enn ventet. Selskapet kan likevel vise til sterkere ordreinngang enn samme periode i fjor. DNB Markets opprettholdte sin salgsanbefaling, men oppjusterte kursmålet noe fra 3,39 til 3,50 kroner. Aksjen stupte 7,1 prosent til 6,31 kroner.

Borregaard innfridde ikke analytikernes forventninger med sine tall for andre kvartal. Selskapet fikk et resultat før skatt på 322 millioner i andre kvartal, ned fra 379 millioner kroner samme kvartal i fjor. Ifølge Bloomberg-konsensus var det ventet et resultat før skatt på 327,5 millioner kroner. Driftsinntektene falt fra 1,96 milliarder kroner til 1,95 milliarder i andre kvartal. Aksjen endte flatt på 190,00 kroner.

I andre kvartal meldte Aker om en verdijustert egenkapital på 63,9 milliarder kroner, en økning på 3,5 milliarder fra første kvartal i år. Aksjen steg 0,9 prosent til 645,00 kroner.

Okea leverte i andre kvartal et driftsresultat på 2,58 milliarder kroner, opp fra 1,71 milliarder kroner i andre kvartal 2023. Oljeselskapet kunne vise til klar fremgang i kvartalet, og leverte et resultat etter skatt på 87 millioner kroner, opp fra minus 49 millioner i første kvartal 2024. Aksjen klatret 5,6 prosent til 23,76 kroner.

Finanskalenderen

Resultat pr. 2. kv.:

Hexagon Purus: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30