TSMC overgikk forventningene for andre kvartal

Taiwan Semiconductor leverte 20,8 milliarder dollar i driftsinntekter for andre kvartal, ifølge CNBC.

Selskapets driftsinntekter økte dermed med 40 prosent fra samme periode i fjor. Selskapet selv guidet inntekter mellom 19,6 og 20,4 milliarder dollar.

Nettoinntektene økte med 36 prosent sammenlignet med andre kvartal i 2023 til rundt 7,7 milliarder dollar.

Taiwan-bombe

En stadig økende etterspørsel etter AI-brikker har løftet TSMC aksjen i lang tid. I år har aksjen gått som ei kule og er opp 65 prosent i år.

Teknologiselskapet er verdensledende innenfor avanserte chips som en finner i smarttelefoner eller AI-applikasjoner med store kunder som Apple og Nvidia.

I går falt derimot aksjen kraftig etter Trump sin Taiwan-bombe. Han uttalte at USA ikke kommer til å forsvare Taiwan ved et eventuelt angrep hvis de ikke betaler for seg. Dette skapte et «jordskjelv» innenfor teknologisektoren onsdag. Nasdaq-indeksen hadde sin verste dag siden 2022 og TSMC falt nesten 8 prosent.