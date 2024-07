Børsene i Asia- og Stillehavsregionen trekker nedover fredag, og følger Wall Streets eksempel der investorer torsdag fortsatte rotasjonen ut av teknologiaksjer etter de siste ukenes rally.

– Vi ser noe gevinstsikring. Jeg grøsser på en måte litt hvis gevinstsikringen skjer fem dager inn i en handel, men det viser bare omfanget av hva vi har sett når det gjelder rotasjonen, sier senior porteføljeforvalter Keith Buchanan hos Globalt Investments til CNBC.

BNP-kutt i Japan

I Tokyo faller Nikkei 0,4 prosent til 39.984,05, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,6 prosent til 2.852,64 i kjølvannet av dagens inflasjonstall som viste 2,8 prosent inflasjon på årsbasis i juni. Dette var uendret fra mai. Kjerneinflasjonen tok seg opp fra 2,5 til 2,6 prosent på årsbasis, men var i underkant av Reuters-konsensus på 2,7 prosent.

Bloomberg melder fredag at den japanske regjeringen har kuttet prognosen for BNP-vekst for inneværende regnskapsår fra 1,3 til 0,9 prosent grunnet svakere konsum enn ventet.

Halvlederaksjer revansjerer seg og Tokyo Electron og Advantest stiger 2-3 prosent.

TSMC videre ned

Hang Seng i Hongkong er ned over 2 prosent, og tynges av energiaksjer. I fastlands-Kina er large cap-indeksen CSI 300 marginalt opp, mens Shanghai Composite-indeksen er marginalt ned.

Kinesiske halvlederaksjer utmerker seg positivt også i Hongkong, og Hua Hong Semiconductor viser vei med en oppgang på over 4 prosent. I Sør-Korea og Taiwan fortsetter derimot tungvekterne TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), Samsung Electronics og Hon Hai Precision Industry (Foxconn) nedgangen. TSMC faller nærmere 3 prosent.

Kospi-indeksen faller 1,4 prosent, mens Taiwan-børsen er ned 1,7 prosent. Sydney-børsen faller rundt prosenten.