Skuffelser på rekke og rad

Resultatsesongen har hittil hovedsakelig bydd på overraskende gode topp- og bunnlinjetall. Fredag fikk vi imidlertid en rekke skuffelser. American Express økte inntektene med 9 prosent på et år, men analytikerne hadde sett for seg enda bedre vekst. Kortselskapet, som fokuserer på velstående kunder, leverte likevel uventet god lønnsomhet. Ved 16-tiden var aksjekursen ned med godt over 4 prosent.

I oljeservicesektoren var Halliburtons inntjening som ventet, men igjen skuffet topplinjen. Sistnevnte var tilnærmet uendret fra fjorårets andre kvartal. Årsaken var lavere aktivitet i hjemmemarkedet Nord-Amerika. Kursfallet ble på nesten 4 prosent.

Heller ikke svenske Evolution Gaming klarte å matche meglerhusenes omsetningsestimater, noe som senket aksjekursen med mer enn 8 prosent. Problemet var for høye forventninger, heller enn sviktende etterspørsel; salget av spill økte med 15 prosent. Det var heller ikke noe å si på ebitda-marginen på 68 prosent, og inntjeningen var helt på linje med konsensusestimatet.

Toppsjefen påpekte forøvrig at lønnsomheten ville ha vært enda bedre dersom det ikke hadde vært for rekordhøye utbetalinger fra selskapets nettkasino. Han fortalte dessuten om en oppbremsing i de fleste av Evolutions markeder.

CrowdStrike gjorde det langt verre, selv om selskapet ikke publiserer sitt regnskap før 27. august. Leverandøren av cybersikkerhetsløsninger oppdaterte sin programvare på en måte som gjorde at Microsoft-brukere over hele verden mistet tilgang til sine PC-er. De rammede kundene så «dødens blå skjermbilde» i stedet for sitt normale operativmiljø. Feilen skal visst nok være rettet opp, men den bidro til å senke CrowdStrike-kursen med 9 prosent.

Heldigvis fikk vi også noen gode nyheter i forkant av sommerhelgen. Danske Bank kunne fortelle om overraskende høye inntekter og inntjening i andre kvartal. Danmarks største långiver har fremdeles svært lave utlånstap, men holdt guidingen for 2024 uendret. Aksjen fikk et byks på 8 prosent, noe som innebærer en oppgang på 31 prosent på et år.