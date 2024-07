Industritunge Dow Jones falt 1,06 prosent til 40.232,31 poeng. Brede S&P 500 falt 0,82 prosent til 5.499,20 poeng, og teknologiindeksen Nasdaq endte ned 0,9 prosent til 17.710,13 poeng.

S&P 500 falt 2 prosent totalt denne uken, som gjør det til indeksens verste uke siden april, skriver Marketwatch.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,241 prosent. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 4,08 prosent til 16,58.

Stor ripe i lakken for IT-gigant

Cybersikkerhetsfirmaet CrowdStrike ble straffet knallhardt i aksjemarkedet etter at en oppdatering førte til et stort strømbrudd, som påvirket bedrifter over hele verden.

Den massive nedetiden knyttet til CrowdStrike kan være den største som noen gang er sett etter at problemet forårsaket forstyrrelser i Microsofts systemer over hele verden, skriver Marketwatch.

Aksjen endte fredag ned 11,10 prosent.

«Dette er tydeligvis en stor ripe i lakken for CrowdStrike, og aksjen vil være under press etter at dette globale avbruddet knyttet til Microsoft har forårsaket massive forstyrrelser verden over», sa analytikere fra Wedbush Securities.

Oljeprisfall

Den amerikanske WTI-oljen falt 3,12 prosent fredag, til 80,24 dollar fatet. Nordsjøoljen Brent falt 2,05 prosent til 82,73 dollar fatet.

Andre bevegelser

Tesla falt 4,02 prosent til 239,20 dollar. Microsoft falt 0,74 prosent til 437,11 dollar. Apple og Meta endte opp henholdsvis 0,06 prosent og 0,2 prosent. Ford Motor falt 3,85 prosent, og Amazon falt 0,34 prosent.