Bruce Springsteen, også kjent som «The Boss», kan ifølge finansmagasinet Forbes nå også titulere seg som dollarmilliardær.

Forbes estimerer at Springsteen har en formue på 1,1 milliarder dollar, der mye av formuen har kommet på plass i løpet av de seneste årene, blant annet som følge av salget av egen musikkatalog til Sony i 2021. Det estimeres at denne er verdt 500 millioner dollar.

Springsteen som er fra New Jersey har solgt over 140 millioner album, fordelt på 21 studioalbum, 10 livealbum og 7 EPer.

På merittlisten har rockelegenden også 20 Grammy-priser, én Oscar, to Golden Globe, én Tony-pris, i tillegg til å være i både Rock and Roll Hall of Fame og Songwriters Hall of Fame.

Ifølge Deadline, som viser til bransjenettstedet Pollstar, solgte Springsteen rundt 3,4 millioner billetter i forbindelse med hans verdensturne i fjor, noe som genererte inntekter på 380 millioner dollar.

I fjor spilte The Boss to utsolgte konserter på Voldsløkka i Oslo. Senere måtte han avbryte resten av konsertene for 2023 på grunn av dårlig helse.

Søndag spiller han på Dokken i Bergen, noe som blir den eneste planlagte opptredenen i Norge i år.