Spår Bitcoin-rally ved Trump-seier

Mye kan tyde på at presidentkandidat for det republikanske partiet Donald Trump har varmet opp til kryptobransjen. Til tross for å ha kritisert kryptovalutaer under hans sittende presidentperiode, spekulerer advokater i at en Trump-seier vil føre til kryptorekyl, melder Bloomberg. Dette på grunn av potensielt mildere reguleringer i markedet.

– En Trump-administrasjon vil sannsynligvis forsøke å omstrukturere og revurdere SECs reguleringspolitikk for kryptovaluta. Dette vil trolig innebære å løse pågående håndhevelsessaker og undersøkelser startet av den forrige administrasjonen, sier partner Michael Selig i advokatfirmaet Willkie Farr & Gallagher.

Biden-administrasjonen har økt reguleringene mot kryptobransjen etter kollapsen av kryptobørsen FTX i 2022. SEC har igangsatt en rekke håndhevelsessaker, ofte med anklager om at børser og meglerhus ikke har registrert seg riktig i henhold til verdipapirlovgivningen.

Spår Bitcoin-rekord

Fredag oversteg Bitcoin 67,000 dollar for første gang på over en måned. Dette har satt fart på spekulasjonene om at kryptovalutaen kan nå nye høyder.

– Vi er på vei inn i en ny bullmarkedssyklus, lik den vi opplevde i 2021, sier administrerende direktør Stephane Ouellette i FRNT Financial til Bloomberg.

Ifølge Oulette driver den økte sannsynligheten for at Trump blir gjenvalgt Bitcoin og resten av kryptomarkedet oppover.

Etter et mislykket attentatforsøk mot Trump har oddsen for at han blir president økt til rundt 63 prosent, ifølge PredictIt. Samtidig har prisen på Bitcoin økt med cirka 15 prosent.