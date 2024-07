Rally etter knalltall

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Dow Jones og S&P 500 falt 0,1 prosent mens Nasdaq faller 0,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,24 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,7 prosent til 15,02.

«Investorene venter nå på viktige resultatfremleggelser fra store globale selskaper», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.



Spotify-rally

Spotify stiger 16,0 prosent etter at selskapet meldte om en omsetning på 3,8 milliarder dollar i andre kvartal, noe som var i tråd med forventningene, ifølge Bloomberg. Selskapet hadde et EBITDA-resultat på 296 millioner dollar, godt over forventningene på 268 millioner.

Antall betalende abonnenter økte med 12 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, til 246 millioner, og slo med det forventningene.

Coca-Cola og Lockheed Martin stiger henholdsvis 1,7 prosent og 3,0 prosent etter at selskapene presenterte sine kvartalstall. Samtidig faller General Motors 2,6 prosent etter sin kvartalspresentasjon.

Etter børsens stengetid legger to av de såkalte Magnificent Seven-selskapene, Tesla og Alphabet, frem sine kvartalstall.