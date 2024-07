Tallslipp sørget for bred nedgang på Wall Street

De lendene indeksene på Wall Street åpnet tirsdag med nedgang. Til tross for å ha vært i grønt store deler av dagen, ente indeksene i rødt ved stengetid.

Industritunge Dow Jones falt 0,14 prosent til 40.357,76 , mens brede S&P 500 falt 0,16 prosent til 5.555,69. Teknologiindeksen Nasdaq endte ned 0,06 prosent til 17.997,35.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten endte tirsdag på 4,256 prosent. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 1,74 prosent til 14,67.

«Investorene venter nå på viktige resultatfremleggelser fra store globale selskaper», skrev Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet. Etter børsens stengetid legger Tesla og Googles morsselskap, Alphabet, frem tall for årets andre kvartal.

Bevegelser

Spotify steg 11,96 prosent etter at selskapet meldte om en omsetning på 3,8 milliarder dollar i andre kvartal. Dette var i tråd med forventningene, ifølge Bloomberg. Selskapet hadde et EBITDA-resultat på 296 millioner dollar, godt over forventningene på 268 millioner.

Antall betalende abonnenter økte med 12 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, til 246 millioner, og slo med det forventningene.

Coca-Cola og Lockheed Martin steg henholdsvis 0,28 og 5,63 prosent etter at selskapene presenterte kvartalstall. Samtidig falt General Motors 6,07 prosent etter kvartalspresentasjonen.

Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene), hadde en blandet dag på børs tirsdag.

Facebook steg 0,26 prosent til 488,69 dollar.

Amazon steg 2,11 prosent til 186,41 dollar.

Apple steg 0,47 prosent til 225,01 dollar.

Netflix falt 0,73 prosent til 642,76 dollar.

Alphabet steg 0,07 prosent til 181,79 dollar.

Olje og krypto

WTI-oljen falt 1,34 prosent til 77,35 dollar fatet. Nordsjøoljen Brent Spot endte ned 1,14 prosent til 81,29 dollar fatet.

Bitcoin falt 2,71 prosent til 65.729,9 dollar pr. coin. Ethereum steg 0,88 prosent til 3.471,31 pr. Ethereum.