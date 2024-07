Tesla stuper på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 1,4 prosent og står i 17.742,51 poeng mens Dow Jones faller 0,3 prosent til 40.228,91 poeng. S&P 500 faller 0,9 prosent til 5.507,47 poeng.

Oppdatert kokken 16.35: Nasdaq faller 2,2 prosent, S&P 500 er ned 1,5 prosent mens Dow Jones faller 0,9 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,22 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 5,3 prosent til 15,50.

«Både Tesla og Alphabet skuffet investorene i går kveld da de publiserte «svake» tall etter stengetid i USA. Gitt den innvirkningen store globale selskaper har på den globale børsstemningen, bidro dette til nedgang i Asia i natt», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Tesla straffes

Tirsdag kveld presenterte Tesla sine kvartalstall. Elbilprodusenten omsatte for 25,5 milliarder dollar i andre kvartal, opp to prosent fra fjoråret. EBITDA-resultatet endte på 3,67 milliarder dollar, mot forventede 4,06 milliarder dollar.

Tesla rapporterte om billeveranser på 443.956 i andre kvartal, en nedgang på 4,8 prosent fra samme periode i fjor.

Oppdatert klokken 16.35: Etter en times handel har Tesla falt hele 12,4 prosent til 215,75 dollar. Det er det største prosentvise fallet siden 8. september 2020, da aksjen stupte 21 prosent.



Alphabet faller

Alphabet rapporterte også tall for andre kvartal etter børsens stengetid tirsdag kveld. Teknologikjempen omsatte for 84,7 milliarder dollar i andre kvartal, mot 74,6 milliarder dollar samme periode i fjor, og fikk et resultat etter skatt på 23,6 milliarder dollar, mot 18,4 milliarder dollar året før.

Aksjen faller 5,2 prosent.

«Det har ikke vært mange gode nyheter fra rapporteringssesongen internasjonalt. Alphabet slo analytikernes anslag, men aksjen sank likevel. Tesla gjorde det verre, da de ikke innfridde forventningene og utsatte annonseringen av robottaxi-tjenesten sin til oktober», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Grossistlagrene i USA økte med 0,2 prosent fra mai til juni. Ifølge Trading Economics var det ventet en oppgang på 0,5 prosent.