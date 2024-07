Teslas bilsalg stupte i andre kvartal

Tesla rapporterte tall for andre kvartal 2024 etter børsens stengetid tirsdag kveld. Forrige kvartal gikk Tesla på en smell på både topp- og bunnlinje, i andre kvartal har sentimentet vedvart.

Elbilprodusenten omsatte for 25,5 milliarder dollar i andre kvartal. Dette er en omsetningsvekst på omtrent 2 prosent fra fjoråret. På forhånd forventet analytikerne en omsetning på 24,77 milliarder dollar, ifølge CNBC.

Imidlertid falt bilsalget med hele 7 prosent til 19,8 milliarder dollar. I andre kvartal 2023 hadde bilsalget inntekter på 21,2 milliarder dollar.

Selskapet rapporterte en inntjening pr. aksje på 0,52 dollar. På forhånd ventet Wall Street en inntjening på 0,62 dollar pr. aksje.

I etterhandelen faller Tesla-aksjen over 2 prosent.

EBITDA endte på 3,67 milliarder dollar i andre kvartal, mot forventede 4,06 milliarder dollar.

Tesla rapporterte om billeveranser på 443.956 i andre kvartal. Til tross for å være en nedgang på 4,8 prosent fra samme periode i fjor, var tallene bedre enn analytikerne hadde forventet. Leveransene er likevel ned fra 2023 for andre kvartal på rad.

Økende konkurranse

Tesla er fortsatt den største selgeren av elbiler i USA, men markedet har økende konkurranse.

Den seneste tiden har Tesla mistet markedsandeler. Rivaliserende bilprodusenter så en økning på 33 prosent i salget av elektriske kjøretøy i USA i første halvdel av 2024, mens Teslas salg har falt med 9,6 prosent i samme periode.

Lanserer menneskelige roboter

Elon Musk delte mandag på X at Tesla vil produsere en «humanoid robot», eller menneskelignende roboter allerede neste år.

Han mener Tesla vil ha virkelig nyttige humanoide roboter i lav produksjon for bilprodusenten neste år. Videre skriver han at andre selskaper forhåpentligvis vil ha høy produksjon for andre selskaper i 2026.

Tidligere har Musk uttalt «jeg tror vi kan overstige et en-til-en-forhold mellom humanoide roboter og mennesker».

I januar viste Tesla en Optimus-robot som brettet klær i en demovideo, og fikk kritikk av robotikkingeniører på grunn av at robotene ikke var autonome, men ble styrt av mennesker.