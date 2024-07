Tek-tunge Nasdaq hadde sin verste børsdag på nesten to år

Ukens tredje handelsdag endte ned med et bredt fall på New-York børsen. Det var særlig teknologiaksjene som fikk juling etter at flere tek-tungvektere leverte skuffende kvartalstall etter børsens stengetid tirsdag.

Dette ledet tek-tunge Nasdaq til sin verste børsdag siden november 2022.

Slik gikk det med de ledende indeksene onsdag:

Den brede samleindeksen S&P 500 endte ned 2,3 prosent, mens industriselskapenes indeks Dow Jones gikk ned 1,2 prosent. Teknologiindeksen Nasdaq falt hele 3,6 prosent og ble dagens klare taper.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten steg til 4,287 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 22,1 prosent til 17,97.

«Både Tesla og Alphabet skuffet investorene i går kveld da de publiserte «svake» tall etter stengetid i USA. Gitt den innvirkningen store globale selskaper har på den globale børsstemningen, bidro dette til nedgang i Asia i natt», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Tesla-aksjen raste

Tirsdag kveld presenterte Tesla sine kvartalstall. Elbilprodusenten omsatte for 25,5 milliarder dollar i andre kvartal, opp to prosent fra fjoråret. EBITDA-resultatet endte på 3,67 milliarder dollar, mot forventede 4,06 milliarder dollar.

Tesla rapporterte om billeveranser på 443.956 i andre kvartal, en nedgang på 4,8 prosent fra samme periode i fjor.

Aksjen endte ned 12,3 prosent onsdag, som er det største prosentvise kursfallet for Tesla-aksjonærene siden september 2020.

Fokuset rettes mot «Magnificent 7»

Alphabet rapporterte også tall for andre kvartal etter børsens stengetid tirsdag kveld. Teknologikjempen omsatte for 84,7 milliarder dollar i andre kvartal, mot 74,6 milliarder dollar samme periode i fjor, og fikk et resultat etter skatt på 23,6 milliarder dollar, mot 18,4 milliarder dollar året før.

Markedet sendte likevel aksjen ned 5,1 prosent onsdag.

«Det har ikke vært mange gode nyheter fra rapporteringssesongen internasjonalt. Alphabet slo analytikernes anslag, men aksjen sank likevel. Tesla gjorde det verre, da de ikke innfridde forventningene og utsatte annonseringen av robottaxi-tjenesten sin til oktober», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Nå rettes alle øyne mot de resterende selskapene av «Magnificent 7». Amazon, Meta, Microsoft og Apple legger alle frem tall neste uke, mens Nvidia ikke kommer med resultater før i slutten av august.

Utenom Teslas stup på over 12 prosent, falt også Apple og Amazon rundt 3 prosent, mens Microsoft falt 4 og Nvidia nær 7 prosent.

Falt mer enn forventet

Ferske tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viser at de amerikanske råoljelagrene falt med 3,7 millioner fat til 436,5 millioner fat i forrige uke. Ifølge TDN Direkt var det ventet en nedgang på 2,1 millioner fat.

Bensinlagrene falt med 5,6 millioner fat mens destillatlagrene falt med 2,8 millioner fat. Det var ventet at bensinlagrene skulle falle med 0,9 millioner fat og at destillatlagrene skulle øke med 0,5 millioner fat.

Onsdag ettermiddag omsettes et fat nordsjøolje for 81,54 dollar, opp 0,1 prosent, mens WTI-oljen omsettes for 77,69 dollar, opp nær 1 prosent.