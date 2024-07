Offshoreaksje stiger på rød Oslo Børs

Sist oppdatert 11:08

Pilene peker ned på Oslo Børs torsdag. Etter et par timers handel står hovedindeksen i 1.426, ned 1 prosent.

Oljeprisen faller torsdag. Brent-oljen med levering i september omsettes nå for 80,98 dollar pr. fat, ned 0,9 prosent. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 81,39 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Den amerikanske WTI-oljen med levering i september omsettes for 76,87 dollar pr. fat, ned 0,9 prosent.

Equinor la onsdag frem kvartalstall som var bedre enn analytikerforventningene. Aksjen faller 1,7 prosent til 283,1 kroner.

Aker BP er ned 1,1 prosent til 258,8 kroner, mens Vår Energi faller 0,1 prosent til 35,5 kroner. I en fersk analyse fra Arctic Securities blir kursmålet på sistnevnte nedjustert fra 44 til 42 kroner, mens kjøpsanbefalingen opprettholdes.

Torsdag var det Subsea 7 sin tur til å legge frem tallene for andre kvartal. Offshoreselskapet hadde inntekter på 1,74 milliarder dollar i kvartalet, sammenlignet med 1,52 milliarder dollar i andre kvartal 2023. Ifølge konsensus hentet fra Bloomberg var det på forhånd ventet inntekter på 1,69 milliarder dollar. Justert EBITDA endte på 292 millioner dollar, opp fra 162 millioner dollar i samme periode i fjor. Aksjen klatrer 1,3 prosent til 211,6 kroner.

I en fersk analyse fra SEB blir Norsk Hydro oppjustert fra en tidligere salgsanbefaling til en holdanbefaling. Kursmålet er uendret på 65 kroner. Aksjen fortsetter fallet og er i skrivende stund ned 1,8 prosent til 59,9 kroner.

Kongsberg Gruppen har gått som en kule på Oslo Børs i 2024, og har mer enn doblet seg i verdi. Onsdag falt aksjen 1,3 prosent, og torsdag faller den ytterligere 2,1 prosent til 1.073 kroner.

«Aksjen er overkjøpt, så det er ikke unaturlig med gevinstsikring», sa strateg Paul Harper i DNB Markets til Finansavisen onsdag.

Nordic Semiconductor faller hele 4 prosent til 137,8 kroner på høyt volum. Selskapet legger frem tall for andre kvartal 8. august.

Bredt fall i lakseaksjer

Oppdrettselskapet Mowi, hvor John Fredriksen er største eier, faller 0,9 prosent til 176,4 kroner. Lerøy Seafood er ned 0,6 prosent til 43,8 kroner, mens Austevoll Seafood faller 1 prosent til 85,8 kroner.

SalMar svekkes 1,3 prosent til 577 kroner, og Bakkafrost er ned 0,6 prosent til 551,5 kroner.

Nordea Markets opprettholder sin kjøpsanbefaling på Scatec, og oppjusterer kursmålet fra 94 til 100 kroner. Meglerhuset hevder at selskapet har makromedvind inn i tredje kvartal, og trekker frem at en svekket krone og fallende renter bidrar positivt. «Vi estimere en endring på 20 i fair value pr aksje pr 100 basispunkter endring i diskonteringsrente for Scatec, som etterlater betydelig ytterligere oppside hvis rentene fortsetter å falle», skriver Nordea Markets ifølge TDN Direkt. Aksjen stiger 0,8 prosent til 87,2 kroner.

I en børsmelding torsdag morgen melder Norsk Titanium at de er tildelt en produksjonsordre fra en ikke navngitt hovedkontraktør til det amerikanske forsvarsdepartementet. Aksjen bykset opp 11 prosent da børsen åpnet, og er i skrivende stund opp 7,3 prosent til 2,8 kroner.