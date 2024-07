Tech-rotasjonen – dette er de beste AI-aksjene

Teknologi og kommunikasjon har så langt i år dratt best nytte av AI-bølgen, med en oppgang på over 14 prosent på MSCI World Index.

Men dette kvartalet har tek og kommunikasjon gjort det dårligst. Siden slutten av juni har eiendom og forsyningsselskaper ledet oppgangen.



Bloomberg Intelligence har kartlagt hvordan rotasjonen innen AI-landskapet foregår. Alle de beste veddemålene fra Bloomberg Intelligence, samt forvalterne og analytikerne de har snakket med, kan du se nederst i artikkelen.

Strømforsyning

Økningen i strømforbruket fra særlig teknologibransjen overgår forsyningen i mange deler av verden, skriver Bloomberg. Det internasjonale energibyrået anslår at bruken av datasentre, AI og kryptovaluta kan dobles til mer enn 1.000 terawatt-timer i 2026 — omtrent tilsvarende strømforbruket til Japan.

Utstyr

Transformatorer — utstyr som hjelper til med å levere strøm — er i så stor mangel at hvis du bestiller en i dag, vil du være heldig å motta den i 2028, ifølge Ken Liu, en kinesisk analytiker for forsyningsselskaper hos UBS Group AG.

«Energiproduksjon vil være et veldig stort tema, og det var det allerede før kunstig intelligens, som bare øker behovet for mer energiforbruk,» sa Philipp Baertschi, investeringsdirektør hos Bank J. Safra Sarasin AG. «Det vil være veldig gode muligheter. Men man må vite at disse er svært sykliske, og det er mye volatilitet.»

Fornybar energi

Økningen i strømforbruket øker faren for økt forurensning, noe som trekker oppmerksomhet til aksjer innen fornybar energi, heter det. Selskaper involvert i sol-, vann-, vind- og kjernekraft er alle nevnt som potensielle mottakere. Særlig kinesiske og nederlandske fornybaraksjer har fått søkelys, opplyses det.

Kobber

Råvaren er et nøkkelelement i elektriske kabler og varmevekslere som hjelper å kjøle ned datasentre.

– Globalt kobberforbruk vil sannsynligvis være to millioner tonn høyere innen 2030, med over halvparten fra USA, ettersom strøm-sultne AI driver vekst i datasenterkapasitet, sa Bloomberg Intelligence-analytiker Grant Sporre.

Datasentre

Aksjene som anbefales innenfor datasentre er de som satser på eiendomsinvesteringer. De beste veddemålene er selskaper som kan tilby plasser som kan være vert for databehandlingssentre som er nær både kraftkilder og store AI-kunder.

Sluttbrukere

Selskaper som vil vinne på å implementere teknologien for å forbedre virksomheten sin. Morgan Stanley anslår at disse aksjene vil se 27 prosent avkastning i år. Industrisektoren vil være en av vinnerne i segmentet.

AIs evne til å analysere store, kompliserte datasett sees også som en fordel for helsesektoren, spesielt for å akselerere legemiddelutviklingsprosessen.